19 человек, которые приехали в отель, а там их поджидал рояль в кустах

В мире больше 700 тысяч отелей, и каждый из нас бывал хотя бы в парочке из них, а кто-то объездил несколько десятков. Обычно мы выбираем гостиницу через интернет и знаем, что нас ждет в номере. Но порой там все же подкарауливают сюрпризы.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вам в отелях доводилось сталкиваться только с приятной неожиданностью, как и некоторым из этих 19 человек.

«Заселился в 4-звездочный отель, а там под кроватью мусор. Хотя погодите...»

Эта гостиница знает, что нужно, чтобы вы хорошо спали

Если увидите такое из окна гостиницы, скорее съезжайте. Это значит, что в гостинице клопы

Это не 100 %. Возможно, гостиница просто закупила матрасы оптом. © Polymathy1 / Reddit

«На брачную ночь снимали номер в отеле. Все было на высшем уровне. Пока нам не принесли обещанные торт и фруктовую тарелку»

Предусмотрительная администрация

В гостинице на середину комнаты вышла мышь и стала прихорашиваться. Я крикнула на нее, потом бросила в нее тапкой — чихать она на меня хотела. Позвонила на ресепшен. Через 5 минут стук в дверь. Та-дам! Мне принесли кота! © Ирина Столбова / Facebook

В гостиничном туалете есть телевизор и телефон. Ванны здесь нет, то есть телевизор предполагается смотреть, именно сидя на унитазе

Система спасения постояльцев в одном из отелей. 4-й этаж

Вот это фокусы

В Турции в городе Каш остановилась в очень симпатичном отеле. Номер шикарный. Вижу пульт от телевизора, но не вижу сам телевизор. Ни шкафов, куда бы его можно было спрятать, ни ниши в стене. Много путешествую, видела кучу фокусов с телевизорами — думала, видела все, но нет. Просто взяла пульт в руки и стала нажимать на кнопки и крутить во все стороны комнаты. Сим-салабим! В зеркале включился телевизор! © Natalia Vikol / Facebook

В туалете 2 рулона бумаги, повернутые в разные стороны, чтобы угодить обоим типам людей

«Встроенная USB-зарядка не работала. Решил посмотреть, в чем дело»

«Было написано, что в номере есть душ и туалет. Ну что ж, даже не придерешься»

Для компактных посетителей

Вспомнила мини-отель с мини-номерами. В номере была мини-душевая кабинка, и, чтобы в нее попасть, надо было переступить через мини-унитаз. Даже мне с моими небольшими габаритами там было непросто. Часто думаю, как же там помещаются люди больших размеров. © Natalia Vikol / Facebook

Зеркало в отеле не запотевает посередине

«Был в Сербии. В отеле зашел в туалет, смотрю: какая красивая картина! А на 2-й день присмотрелся: что-то не то. Это ж покрышки!»

Когда тетя на ресепшене поняла эту жизнь

В отеле отверстие водостока было забито и принять душ было совершенно невозможно. Попросила исправить. А тетя на ресепшене заявила, что все так и должно быть. Цитирую: «Вы что, не знаете, что душевые кабины не для того, чтобы мыться, а для того, чтобы обмыться?» © Nadya Filippova / Facebook

«Доширак в гостинице сети Radisson в Петербурге на Невском. Вот это я понимаю — лакшери!»

«Этот робот привез мне завтрак. Потом развернулся и самостоятельно уехал на лифте. Круто!»

«В Мурманске невозможно в номере поесть спокойно: прилетают клянчить еду. Покормить пришлось»

«Один хороший знакомый поехал в Новосибирск в командировку, а там в гостинице такое!»