19 человек, которые при раздаче талантов упали в чан с чувством юмора
Как известно, смех продлевает жизнь. Поэтому людей с отменным чувством юмора можно считать целителями, ведь они повышают уровень эндорфинов не только у себя, но и у всех, кто находится рядом. Так что побольше нам всем юмористов в своем окружении.
Мы в AdMe.ru — за здоровое чувство юмора, поэтому надеемся, что сегодняшняя подборка подарит вам хорошее настроение.
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2. Вернулся на базу с добычей
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8. Лук все еще загружается
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11. «Вчера видел дельфинов. Несмотря на то что они слепые, держатся вместе, дружненько»
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15. Запаска
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Продолжим марафон юмора? С вас шутка или забавная история.
Фото на превью Livotovas / Twitter, artemicoin / Twitter
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