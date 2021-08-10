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19 человек, которые при раздаче талантов упали в чан с чувством юмора

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Как известно, смех продлевает жизнь. Поэтому людей с отменным чувством юмора можно считать целителями, ведь они повышают уровень эндорфинов не только у себя, но и у всех, кто находится рядом. Так что побольше нам всем юмористов в своем окружении.

Мы в AdMe.ru — за здоровое чувство юмора, поэтому надеемся, что сегодняшняя подборка подарит вам хорошее настроение.

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2. Вернулся на базу с добычей

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8. Лук все еще загружается

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11. «Вчера видел дельфинов. Несмотря на то что они слепые, держатся вместе, дружненько»

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15. Запаска

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Продолжим марафон юмора? С вас шутка или забавная история.

Фото на превью Livotovas / Twitter, artemicoin / Twitter
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