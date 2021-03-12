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19 человек, которые превратили свой дом в уютное гнездышко, и теперь им оттуда и выходить не хочется

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Герои нашей статьи вложили в свои дома немало труда, стараясь сделать их не только стильными, но и удобными. Многие из них тщательно подбирали декор и мебель, чтобы интерьер жилища отражал индивидуальность его хозяина. И теперь, когда все готово, они не могут нарадоваться домашнему уюту, и мы их отлично понимаем.

AdMe.ru в восторге от того, с каким вкусом некоторым людям удалось преобразить свои квартиры.

«Переехала в студию с одним стулом, и вот как выглядит моя комната теперь. Изголовье из розового бархата я сделала своими руками»

«После развода я переехала в эту крошечную квартиру. Кухня здесь здорово поднимает мне настроение»

«Я живу в этой квартире в Париже почти год и наконец чувствую себя в ней как дома»

«Я хочу, чтобы вы почувствовали запах горящих свечей»

«Мне повезло, что мои соседи по дому позволили мне украсить нашу общую комнату»

«Мое любимое место, чтобы вздремнуть после работы»

«Превратила свою печальную бежевую коробку в тропическую ванную комнату»

«Я тут узнала, что существует стиль дизайна интерьера „беспорядок“. Думаю, моя комната отлично в него вписывается»

«Я вручную покрасила губкой стену в своей спальне. Это заняло у меня всего час»

«Обновила кухню с помощью новой занавески и скатерти, и она вдруг стала моей любимой комнатой в квартире»

«Наша отремонтированная ванная теперь напоминает уютный спа-салон»

«Я покрасила свою гостиную в розовый цвет и ни о чем не жалею»

«Я очень горжусь этим уголком. Единственный мальчик, которому разрешено здесь жить, — это кот»

«Большая часть дома, в котором мы живем, оформлена в минималистичном, нейтральном стиле, чтобы никого не раздражать. Но в своей спальне я оторвалась по полной»

«Как же я обожаю это сочетание бирюзы и золота!»

«Спустя 4 года я наконец-то довольна своей маленькой студией»

«Если вам когда-нибудь хотелось покрасить комнату в черный цвет, просто сделайте это. Я, например, покрасила ванную»

«Первый раз за много лет я живу одна после развода. Наконец-то счастлива в своей гостиной»

«Убрала я тут ковер с пола и нашла под ним сокровище — оригинальные полы в этом почти 100-летнем доме»

А какая у вас в квартире любимая комната?

Фото на превью abstractash / Reddit
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