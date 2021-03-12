19 человек, которые превратили свой дом в уютное гнездышко, и теперь им оттуда и выходить не хочется

Герои нашей статьи вложили в свои дома немало труда, стараясь сделать их не только стильными, но и удобными. Многие из них тщательно подбирали декор и мебель, чтобы интерьер жилища отражал индивидуальность его хозяина. И теперь, когда все готово, они не могут нарадоваться домашнему уюту, и мы их отлично понимаем.

AdMe.ru в восторге от того, с каким вкусом некоторым людям удалось преобразить свои квартиры.

«Переехала в студию с одним стулом, и вот как выглядит моя комната теперь. Изголовье из розового бархата я сделала своими руками»

«После развода я переехала в эту крошечную квартиру. Кухня здесь здорово поднимает мне настроение»

«Я живу в этой квартире в Париже почти год и наконец чувствую себя в ней как дома»

«Я хочу, чтобы вы почувствовали запах горящих свечей»

Это напомнило мне Марокко. © georgeharrisonyo / Reddit

«Мне повезло, что мои соседи по дому позволили мне украсить нашу общую комнату»

«Мое любимое место, чтобы вздремнуть после работы»

«Превратила свою печальную бежевую коробку в тропическую ванную комнату»

«Я тут узнала, что существует стиль дизайна интерьера „беспорядок“. Думаю, моя комната отлично в него вписывается»

Этот стиль еще называют максимализм. © onethirtytwoam / Reddit

«Я вручную покрасила губкой стену в своей спальне. Это заняло у меня всего час»

«Обновила кухню с помощью новой занавески и скатерти, и она вдруг стала моей любимой комнатой в квартире»

«Наша отремонтированная ванная теперь напоминает уютный спа-салон»

«Я покрасила свою гостиную в розовый цвет и ни о чем не жалею»

«Я очень горжусь этим уголком. Единственный мальчик, которому разрешено здесь жить, — это кот»

«Большая часть дома, в котором мы живем, оформлена в минималистичном, нейтральном стиле, чтобы никого не раздражать. Но в своей спальне я оторвалась по полной»

«Как же я обожаю это сочетание бирюзы и золота!»

«Спустя 4 года я наконец-то довольна своей маленькой студией»

«Если вам когда-нибудь хотелось покрасить комнату в черный цвет, просто сделайте это. Я, например, покрасила ванную»

«Первый раз за много лет я живу одна после развода. Наконец-то счастлива в своей гостиной»

«Убрала я тут ковер с пола и нашла под ним сокровище — оригинальные полы в этом почти 100-летнем доме»