19 человек, которые пошли на собеседование и вернулись оттуда с психологической травмой

Как-то устраивался на работу в магазин. Хозяин магазина спросил меня о моих оценках в школе. А потом еще спросил, какие у меня были оценки в детском саду. Я уточнил: «То есть когда мне было 4 или 5 лет?» Он: «Да». Причем серьезно. Я сказал ему, что не помню, какие у меня были успехи в детском саду. Кажется, его это расстроило, и он был искренне удивлен, как это я не помню свои оценки. И да, меня не взяли. © Beam Davis / Quora