19 человек, которые пошли на собеседование и вернулись оттуда с психологической травмой
Для большинства людей собеседование — сплошной стресс. Поиск работы и без всех этих оценивающих взглядов, психологических тестов и каверзных вопросов — далеко не самый приятный опыт в жизни. Невозмутимые кадровики и суровые руководители могут сбить с толку даже профессионалов своего дела.
AdMe.ru отыскал на просторах сети 19 человек, которые на собеседовании почувствовали себя не в своей тарелке. И виной тому был странный вопрос от HR-специалиста. А в качестве бонуса к статье — находчивые соискатели, которые не растерялись при приеме на работу.
- У меня самое короткое собеседование было, когда я зашла в кабинет к руководителю, а он меня так критично осмотрел и выдал: «Вы такая худая, как же вы работать-то будете? Мы ищем женщину покрупнее». Должность была что-то типа администратора или офис-менеджера. © mari119 / Pikabu
- 15 лет назад устраивался на должность продавца-консультанта бытовой техники, и самый первый вопрос в анкете звучал так: «Страдаете ли вы запорами?» А уже потом шли вопросы про образование, опыт работы и так далее. До сих пор интересно, что же такого в их конторе произошло, что побудило их этот вопрос на первое место в анкете поставить. © BakaruBanzai / Pikabu
- У меня была странная серия вопросов на собеседовании.
Менеджер по персоналу: «Какой у вашей жены номер телефона?»
Я: «М-м-м, она в другой стране, а там сейчас 2 часа ночи. Зачем вам ей звонить?»
Менеджер по персоналу: «Ваша мама тоже находится там?»
Я: «Да. Но зачем они вам?»
Менеджер по персоналу: «Я бы позвонил им, чтобы узнать ваши самые раздражающие привычки». © MunichRob / Reddit
- Вчера ходили в бар с новыми коллегами. И мне сказали, что меня реально взяли только из-за того, что HR на собеседовании спросил: «Знаешь ли ты...», а я ответила: «...вдоль ночных дорог». © metalwebdev / Twitter
- Позвонили из какой-то конторы, пригласили на собеседование. Пришла. Нас было 6 соискательниц. Обшарпанный страшненький офис с голыми стенами, без единого компа, в подвальном помещении. Приперся «учредительный директор» — смазливый парень в рубашке, брюках и сандалиях. Начал рассказывать, какие они крутые (фирма несколько месяцев существует), что прошлого сотрудника уволили, так как не соответствовал компании и развалил всю команду. В общем, втирал-втирал, а потом спрашивает: «Кому из вас это интересно?» Мы дружно ответили: «Никому». И вшестером, не сговариваясь, встали и ушли. © «Подслушано» / Ideer
- Устраивался на работу. После заполнения анкеты подходит мадам, вдумчиво читает 3 строчки минут 5 и задает вопрос: «А как вас зовут?» Сказал, что в анкете же написано. А мадам мне: «Хамите, парниша, не сработаемся. До свидания!» © marklora / Pikabu
- «Если бы я дал вам крошечного слона прямо сейчас, что бы вы с ним сделали?» Собеседование для работы в доме престарелых. © combusts / Reddit
- Давным-давно моя подруга пошла на собеседование в одно очень креативное место. К ней вышла менеджер по персоналу с дредами и с подушкой в виде морковки в руках. Собеседование было тоже весьма креативным, с кучей интересных вопросов: «Если бы у вас был зоопарк, какие животные были бы в нем?» Простите, конечно, но как это связано с должностью бухгалтера? © krakatau / AdMe.ru
- У меня было собеседование в крупной, казалось бы, нормальной фирме. Ну что ж, пришла в назначенное время, прождала 40 минут в переговорке, пока сотрудник поест. Вызвали. Сидит женщина из отдела кадров и еще одна мадам, которая все собеседование красила губы прямо передо мной. В итоге все свелось к какому-то допросу: «А почему вы замужем в 19 лет?» и «Вы что, хотите к нам в штат попасть, а потом ребенка родить? А нам декретный отпуск оплачивать вам?» На мой ответ, что меня эта тема не интересует еще лет 7–10, последовала фраза о том, что раз не сейчас, так потом захочу родить, поэтому я не подхожу им. Окей, мне и самой уже с такими связываться не хочется. © Masha O. / «Яндекс. Кью»
- Как-то меня попросили рассказать о своих ярких моментах в карьере на английском. Ну окей, рассказала. Потом HR мне такая: «Я английский не знаю, но должна была проверить, что вы на нем говорите». © Olga_Vryadli / Twitter
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Как-то устраивался на работу в магазин. Хозяин магазина спросил меня о моих оценках в школе. А потом еще спросил, какие у меня были оценки в детском саду. Я уточнил: «То есть когда мне было 4 или 5 лет?» Он: «Да». Причем серьезно. Я сказал ему, что не помню, какие у меня были успехи в детском саду. Кажется, его это расстроило, и он был искренне удивлен, как это я не помню свои оценки. И да, меня не взяли. © Beam Davis / Quora
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Я тоже однажды проходила стресс-интервью. Мне предложили ответить на вопрос, что я сделаю, если войду в кабинет директора, а он кинет в меня степлером. © tayusik / Pikabu
- У родственника закрылась фирма, пошел он искать работу. Нашел, приходит на собеседование. HR смотрит резюме, трудовую и говорит ему: «Я вижу, что вы хороший работник, и резюме у вас хорошее, но поймите нас правильно. Мы позиционируем себя как молодежная фирма, а вам уже 37 лет, это многовато, нас неправильно клиенты поймут». Рано нынче стариками становятся. © tadeslok / Pikabu
- Устраивался в полицию. Пришел на собеседование в отдел кадров. После него меня попросили зайти к местному психологу. Зашел, мы выпили чай. Меня спросили, могу ли я купить им в отдел сахар, я сразу согласился. Позадавали еще вопросы. В общем, через 5 минут выдают вердикт: «Вы, человек с высшим образованием, самодостаточный, который может себе позволить купить сахар не себе лично, а в отдел, не соответствуете данной вакансии». До сих пор рад, что в итоге связал свою жизнь с другой профессией. © Вячеслав Суханов / Vc.ru
- Работала в автосалоне премиум-класса. Предложили должность повыше. Но для этого надо было пообщаться с начальником отдела, а он весь такой с иголочки, статный, видный, в дорогом костюме. Местом встречи стала переговорная. Я в боевой готовности жду банальных вопросов. А он ко мне наклоняется и говорит: «Ты правда хочешь машины продавать?» Я: «Ну да!» А он такой: «Прокричи громко-громко, что, мол, я буду лучше всех в отделе продавать машины». Я не растерялась, стала орать что есть мочи. Он подхватил — видать, поддержать решил. Так и стояли вдвоем целую минуту и кричали. 2 серьезных взрослых человека в пиджаках. В итоге взяли.
Бонус: соискатели на вакансию, которые за словом в карман не полезут
- Работал охранником в шашлычной и стал свидетелем самого короткого собеседования при приеме на работу. К директору (весь такой мужик из 90-х) приходит молодой парень устраиваться шашлычником. Происходит следующий диалог:
— Ты умеешь жарить шашлык?
— Да.
— Иди жарь. © «Подслушано» / Ideer
- Меня взяли на первую работу, когда после вопроса «Кем вы видите себя через 5 лет?» я ответила: «Если не возьмете работать, то бомжом». © evrlstng_winter / Twitter
- У подруги было странное собеседование. Она врач. Очень хотела устроиться в одну конкретную клинику, добилась собеседования, готовилась, переживала, и вот она уже сидит напротив главврача больницы. Та гоняет ее по разным вопросам, расспрашивает про предыдущий опыт, случаи из практики. И вдруг говорит: «Вы меня устраиваете, но у меня есть последний, самый важный вопрос... Кто вы по гороскопу?» Тут подруга начинает нервно вспоминать наименее конфликтные знаки зодиака, и у нее появляется мысль соврать. Но потом она приходит в себя, вспоминает, что у главврача лежит ее резюме перед глазами: не обманешь. Собралась с силами и с опаской ответила: «Водолей...» И главврач такая: «Я тоже». И ее взяли на работу.
- Пришел я как-то на собеседование. Руководство долго прощупывало мои знания, и мне это порядком поднадоело. Когда они задали вопрос: «Как ты видишь свою работу?», я честно ответил: «Лежать на пляже и получать большую зарплату». Руководители в шоке: «Ты серьезно?» А я в ответ спрашиваю: «То есть я, по-вашему, отвечаю несерьезно и нечестно, а все те, кто рассказывает, что мечтают пахать по 120 часов в сутки, вам правду говорят?» Сразу взяли на работу. © «Подслушано» / Vk
А вы помните самый странный вопрос, который вам задавали при приеме на работу?