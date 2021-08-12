19 человек, которые попали в настолько неловкую ситуацию, что таки провалились сквозь землю

Человек может лишиться сна по целому ряду причин: стресс на работе, переизбыток кофеина в организме, искусственное освещение и т. д. Однако хуже всего, когда у вас все, казалось бы, идет хорошо и вы вот-вот забудетесь сном, как вдруг ваш мозг решает прокрутить у вас в голове тот позорный инцидент, который произошел с вами в далеком 2002 году. Сомкнуть глаза после такого — задача не из легких.