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19 человек, которые попали в настолько неловкую ситуацию, что таки провалились сквозь землю

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Человек может лишиться сна по целому ряду причин: стресс на работе, переизбыток кофеина в организме, искусственное освещение и т. д. Однако хуже всего, когда у вас все, казалось бы, идет хорошо и вы вот-вот забудетесь сном, как вдруг ваш мозг решает прокрутить у вас в голове тот позорный инцидент, который произошел с вами в далеком 2002 году. Сомкнуть глаза после такого — задача не из легких.

Мы в AdMe.ru не беремся судить о том, насколько это эффективно, но, возможно, рассказав о случившемся с вами конфузе, вы сможете раз и навсегда отпустить эту ситуацию и спать спокойно. Ровно так, к примеру, и поступили 19 героев нашей подборки.

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Случалось ли с вами в последнее время что-то такое, чему самое место в этой подборке?

Фото на превью Tezska1 / Twitter
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