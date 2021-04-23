19 человек, которые попали под стрелы Купидона уже на первых встречах со второй половинкой
Во время первых свиданий люди не просто узнают основные факты о потенциальном избраннике. Мощная система «бортовых компьютеров», включающая как мозг, так и сердце, должна в максимально сжатые сроки обработать огромный объем информации, проанализировать положительные и отрицательные стороны того, кого видишь впервые в жизни. И в конечном итоге определить, проскочила ли между вами та самая искра.
Мы в AdMe.ru наткнулись на истории пользователей, которые уже на первых свиданиях точно поняли, почему хотят быть вместе навсегда.
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Иногда очень громко и протяжно мяукаю, особенно когда сильно устаю. Всех моих парней это жутко бесило. В итоге выхожу замуж за человека, который на первом свидании играл со мной в «кто кого перемяукает». © Подслушано / Ideer
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Моя подруга работает на кассе в магазине в Финляндии. Как-то парень с другом подошел, посмотрел на нее и говорит, не зная, что девушка тоже понимает по-русски: «О-о-о, какая милая, я на ней женюсь». А она ему отвечает: «Извольте, вы не в моем вкусе». Уже 13 лет вместе счастливо живут.
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У нас обоих специфическое чувство юмора. На первом свидании я представил ее как «мою будущую бывшую жену». Она засмеялась, а затем быстро ответила: «Если я сначала не стану вдовой!» Мы счастливы в браке уже почти 10 лет. © Joe_Cyber / Reddit
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Все на свиданиях берут легкий салатик и всем видом стараются показать, что они хрупкие феи. А моя нынешняя жена прямо на первом свидании заказала максимально большую порцию крылышек и с таким упоением ее ела, что я сразу понял: это она. © DmeansDestiny / Twitter
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С мужем познакомилась в интернете в чате с названием «Только самые вежливые и добрые люди». Нас обоих одновременно навсегда исключили из чата за то, что мы поругались на ровном месте. © palnom6 / Twitter
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В начале отношений он уехал на несколько дней из города со своей семьей. Когда вернулся, то позвонил мне и поблагодарил за то, что я спокойно отнеслась к его поездке, теперь скучает по мне и хочет увидеться. Судя по всему, его последняя девушка звонила ему днями и ночами и он был шокирован тем, что я ему вообще не позвонила. Я уважаю его личное пространство. Мы женаты 5 лет, он звонит мне каждый вечер перед сном, когда уезжает, а я ему полностью доверяю. © 99Orange / Reddit
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Однажды готовилась к переезду и убирала съемную квартиру. Когда мыла холодильник, одна из полок буквально развалилась в руках. Это меня очень расстроило, так как я понимала, что теперь владелец квартиры точно не отдаст мне залог. Рассказала парню. На следующий день он сообщил мне, что нашел мою модель холодильника, заказал отдельно полку для него и она придет через 2 дня. Я была так благодарна, что расплакалась. Он оказался именно тем, кто мне нужен. © esg4571 / Reddit
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Приближался день рождения моего 3-летнего сына, ожидалась большая вечеринка с кучей детей. И тут выяснилось, что мой двоюродный брат, который должен был быть Микки-Маусом, не сможет прийти. На него был специально сшит костюм, и праздник был под угрозой. И тут мой парень, с которым мы только начали встречаться, вызвался заменить кузена. Костюм был ему сильно мал, день был очень жаркий, и он весь вспотел, вокруг него роились громкие дети с сахарной ватой. Он не только выжил, но и не убежал с криком из моей жизни после этой истории! Скоро у нас будет 23-я годовщина свадьбы. © CajunKC / Reddit
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Приятель заметил у меня в фотоальбоме кадр с подругой. Она красавица, поклонников у нее было много, но это его не испугало, упрашивал познакомить. Пошли мы с ней на дискотеку, я под благовидным предлогом оставила их вдвоем. Возвращаюсь, а они полтора часа без остановки проговорили. Потом знакомый все уши прожужжал, что сразу на ней жениться готов. А она о нем только в превосходной степени отзывалась, хотя сразу чувства свои ему не открыла. Поженились они через полгода, уже 16 лет вместе, на днях видела их фотографии с 3 детьми с Мальдив.
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Мы с моей будущей женой выяснили, что нам очень нравится часами болтать в машине. Часто поездка была интереснее, чем место назначения. Но я понял, что женюсь на ней, когда однажды в дороге она по собственной инициативе развернула упаковку на моем бургере и свернула ее так, чтобы я мог есть за рулем, не боясь запачкаться. Через неделю нашему браку будет 23 года. © aecarol1 / Reddit
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Когда мы познакомились с мужем, он сказал, что хочет построить бункер со всем необходимым на случай зомби-апокалипсиса. «Интересный чувак», — подумала я, и мы стали встречаться. Знала, кому довериться. © Ywf_ratati / Twitter
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Я с детства громко и задорно смеюсь. Как-то меня даже учительница выгнала из класса и вызвала маму в школу, так как я «ржала как конь». А бабушка советовала хихикать скромнее, чтобы парней не отпугнуть. На первом свидании мужчина очень удачно пошутил и я громко рассмеялась. Он замер, очень удивленно посмотрел и сказал: «Мне нравится, как ты смеешься». Уже через месяц мы поехали в первый совместный отпуск, и с ним по-прежнему очень весело.
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Это было самое начало наших отношений. Мой парень однажды заехал ко мне, несмотря на сильный дождь. Вдруг мой старый кот, у которого были проблемы с почками, начал завывать, чем сильно меня напугал. Я извинилась перед парнем, сообщив, что срочно еду к ветеринару. Молодой человек прикрыл переноску своей рубашкой, чтобы кот не вымок под дождем, и отнесся ко мне и мохнатому пациенту с огромным вниманием и заботой. Я была так тронута, что начала в него влюбляться. С котом все оказалось в порядке, с парнем вместе уже 3,5 года. © Nurse_PoundCake / Reddit
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Когда мы с моей женой только начали встречаться, у нас иногда были «интровертные свидания»: мы приходили друг к другу в гости и просто работали над своими задачами, иногда перебрасываясь парой слов. Было так уютно и по-домашнему, как будто мы уже жили вместе. © emlabb / Reddit
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У моей подруги есть особенность — около полуночи она засыпает, где бы ни находилась. Переехала она в Италию, пошла на первое свидание, великолепный ужин, мужчина ей очень понравился. Только видит она в конце вечера, он зевать начал и глаза у него закрываются. Тут она поняла, что наконец встретила мужчину, который так же, как и она, способен заснуть где угодно, если на часах 12 ночи.
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На первом свидании он рассказал мне, что хочет поехать на мотоцикле к одному замку в Германии. А я сказала, что тоже мечтаю попасть к немецкому замку, потому что в детстве у меня был пазл с ним. Через несколько минут выяснилось, что мы говорим об одном и том же месте. Через год мы поехали в первое мотопутешествие и доехали до него. А еще через год (послезавтра, кстати) у нас свадьба. © Витория я / AdMe
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Когда парень на первое свидание притащил цветок в горшке, пакет моих любимых пряников и литр молока, я поняла, что это судьба. Уже 4 года вместе. © Подслушано / Ideer
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Я хотела встретить мужчину своей мечты, но к 37 годам уже отчаялась найти свою любовь. Как-то вечером на улице в Дании парни пригласили меня на джазовый концерт. Ожидая концерта, болтала с людьми, и тут я заметила его. Казалось, будто на него светил прожектор, а все остальные люди и звуки исчезли. Первое, что заметила, — то, как он сидел. Одна рука была небрежно перекинута через спинку дивана, и он был так расслаблен. Я подумала: «Его сердце полностью открыто для человека, с которым он разговаривает». Второе, на что обратила внимание, — это то, как он смеется. Он запрокинул голову, когда смеялся, и я подумала: «Этот человек полон радости. Он смеется всем своим телом!» Меньше чем через 3 месяца мы поженились. Прошло уже 4 года, и это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала за всю свою жизнь. © Natasha Figueroa / Quora
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На первое свидание с моей супругой мы пошли на концерт оркестра, играющего музыку Pixar, билеты были очень дорогими. Звук был ужасным, и это испортило мне впечатление, но я держал мнение при себе. Когда концерт закончился, мы оба немного поговорили о том, как он был прекрасен, пока не стало очевидно, что нам обоим совсем не понравилось. Мы стали смеяться над тем, как старались произвести друг на друга впечатление. И это нас сразу сблизило. © w00denchopsticks / Reddit
А как вы поняли, что встретили свою вторую половинку?