19 человек, которые попали под стрелы Купидона уже на первых встречах со второй половинкой

Приближался день рождения моего 3-летнего сына, ожидалась большая вечеринка с кучей детей. И тут выяснилось, что мой двоюродный брат, который должен был быть Микки-Маусом, не сможет прийти. На него был специально сшит костюм, и праздник был под угрозой. И тут мой парень, с которым мы только начали встречаться, вызвался заменить кузена. Костюм был ему сильно мал, день был очень жаркий, и он весь вспотел, вокруг него роились громкие дети с сахарной ватой. Он не только выжил, но и не убежал с криком из моей жизни после этой истории! Скоро у нас будет 23-я годовщина свадьбы. © CajunKC / Reddit

Приятель заметил у меня в фотоальбоме кадр с подругой. Она красавица, поклонников у нее было много, но это его не испугало, упрашивал познакомить. Пошли мы с ней на дискотеку, я под благовидным предлогом оставила их вдвоем. Возвращаюсь, а они полтора часа без остановки проговорили. Потом знакомый все уши прожужжал, что сразу на ней жениться готов. А она о нем только в превосходной степени отзывалась, хотя сразу чувства свои ему не открыла. Поженились они через полгода, уже 16 лет вместе, на днях видела их фотографии с 3 детьми с Мальдив.