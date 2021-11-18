19 человек, которые поняли, что их родные — обожаемые, но монстры

Как правило, родные и близкие люди всегда стараются поддерживать друг друга и быть на одной волне. Однако случаются моменты, когда даже элементарные бытовые ситуации могут подкосить нервы и спровоцировать подергивание глаза. Казалось бы, неужели грязная посуда или небрежно вскрытая упаковка подгузников способны настолько сильно раздражать, но факт остается фактом.

Мы в AdMe.ru наглядно продемонстрируем на примере пользователей сети, что даже близкие люди могут вывести из себя, сами того не замечая. Несмотря на это, советуем всегда стараться видеть во всем только светлую сторону.

1. «Моя девушка недавно купила очищающую маску для лица»

2. «Моя половинка не любит мясо и сыр, но обожает кукурузу. Вот ее вариант пиццы»

3. «Родители забыли забрать меня после конкурса оркестров. Ждать более полутора часов ночью на холоде было страшновато, поэтому звонок в полицию был для меня последним выходом»

4. «Пришел в гости к отцу. Это все, что у него было в душе»

5. «Мой парень просто монстр»

6. «Сестра складывает свои книги так, чтобы корешок был повернут к стене»

7. «Лень сестры вышла на совершенно новый уровень»

8. «Жена еще удивляется, почему не работает пылесос»

9. «Потратила 2 дня на уборку кухни и разложила все по банкам с этикетками. Вот так мой отец убрал сахар»

10. «Вот что делает моя мама со своей жвачкой, когда пьет кофе. Ненавижу это»

11. «Мама написала инициалы сестры на моей профессиональной ракетке для настольного тенниса. Объяснила это тем, что я „ею больше не пользуюсь“»

12. «У нас много кабелей для зарядки, но моя мама решила использовать этот»

13. «Таким образом супруга убирает яйца»

14. «Вот как моя мама смотрит фильмы»

15. «Так супруг открыл упаковку с подгузниками»

16. «Мой папа использует вилку для масла»

17. «Мама отказывается снимать защитную пленку»

18. «Вот как мой отец нарезает авокадо»

19. «Зубная щетка мужа»