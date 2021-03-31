19 человек, которые поняли, что хендмейд — это не для них

Каждый из нас когда-то пробовал творить впервые и знает, что сложно создать шедевр, совершенно не имея опыта. Но не только в детстве, но и во взрослой жизни не обойтись без разочарования, если делаешь что-то в первый раз. Результаты готовки, шитья, вязания и даже рисования могут надолго отбить желание экспериментировать с новыми хобби.

Но мы в AdMe.ru верим, что главное — не терять оптимизма, как и сделали герои этой статьи, не постеснявшись поделиться своими «шедеврами» со всем интернетом.

«М-да, я даже не стала это заканчивать»

«Моя мама хотела сделать из полотенец в отеле симпатичного мишку. „Ну, мне нужно немного попрактиковаться“, — сказала она, когда закончила»

«Кончик кондитерского мешка отвалился прямо в процессе украшения, но, честно говоря, вряд ли бы у меня получилось так, как на фото»

«Сегодня мы с женой посмотрели урок по рисованию. Жена создала шедевр, а я... Но ведь это все равно искусство, правда?»

«Пыталась связать такую же игрушку, но у меня было только 2 цвета»

«Мои тщетные попытки сделать печенье в виде кофейных зерен...»

«Попытки № 1 и 2 связать шапку. Когда-нибудь я таки свяжу что-то нормального размера»

«Честно, я старался изо всех сил, но сдался, когда дело дошло до полосок»

«Я просто смешала те цвета, которые у меня были...»

«Ну, я, по крайней мере, попытался»

Тщетные попытки сделать тот самый модный торт с минералами

«Я еще почти в самом начале, и вот что вышло»

«Это моя картина, а ниже — картина моей жены. Она явно срисовала у меня!»

«Кажется, в какой-то момент я ошибся с линиями инструкции»

«Первая попытка сделать игрушку-кролика вышла немного не такой, как я ожидала»

«Попытался сделать японский воздушный пирог»

«Мой брат хотел сделать Пикачу с помощью 3D-ручки»

«Я всего лишь хотел сделать милые печенюшки, а вышло что вышло...»

«По крайней мере, я не прогадал с формой печенья»