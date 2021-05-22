19 человек, которые получили в наследство кое-что покруче, чем долги по коммуналке

Для кого-то получить в наследство недвижимость или кругленькую сумму означает сорвать куш. Однако некоторые вещи, чья стоимость заметно уступает квартирам и прочим щедрым дарам, могут оказаться не менее ценными, просто не в материальном плане. Ведь все эти сувениры, предметы быта и даже чудные безделушки переносят нас в прошлое и помогают лучше узнать человека, который был важной частью нашей жизни.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, что этакого завещали людям их близкие. Кому-то мы даже обзавидовались.

1. «Эта маленькая скрипочка всегда лежала на пианино в доме моей бабушки. В детстве я аккуратно доставала ее из футляра и притворялась, будто умею играть»

«Когда бабушки не стало, этот потрясающий инструмент перешел мне по наследству. Иногда я достаю его, чтобы полюбоваться и вспомнить бабушку».

2. «Получил в наследство этот шахматный стол с фигурками от своего дедушки»

3. «Нам завещали кота. Вообще его имя Тыковка, но мы часто зовем его Свинтус»

4. «Мне достался глобус Луны от моей покойной бабушки»

А я-то думал, что глобусы бывают только в виде земного шара. Теперь мне нужен глобус Марса! © unknown author / Reddit

5. «Я унаследовала чугунную вафельницу от своего прадедушки. Ей уже 100 лет, но она по-прежнему печет умопомрачительные вафли»

6. «20 лет назад получил по наследству эти стулья, а вчера решил вернуть им прежний вид»

7. «От моего прадеда мне досталась 8-миллиметровая пленочная видеокамера Keystone Olympic Standard»

8. «Я получил в наследство часы, которые носил Сол Гудман в сериале „Лучше звоните Солу“»

9. «Дедушка моего парня завещал ему свою коллекцию виниловых пластинок»

10. «Бабушка и дедушка завещали моему дяде 56-летнюю черепаху»

11. «Восхищался этим пресс-папье моего дедушки сколько себя помню, а сегодня получил его в наследство»

12. «Самый что ни на есть ящик Пандоры. Один выходец из Восточной Европы, иммигрировавший в мой штат, соорудил его и хранил внутри все свое добро»

«Затем ему пришлось продать сундук, чтобы оплатить счета за лечение. Тогда-то его купила моя бабушка, которая впоследствии завещала сундук мне».

13. «Моя жена унаследовала этот стол от дедушки, но понятия не имеет, что это такое и как на нем играть»

В комментариях подсказали, что это стол для барного бильярда. В отличие от обычного, участники зарабатывают очки, загоняя шары в лунки на игровом поле, а не в лузы.

14. «Кольцо-часы моей подруги, которое она получила в наследство от своей бабушки»

15. «Отец оставил мне этот потрясный набор шахмат. Не мог не похвастаться»

16. «Мама завещала мне этот кулон. Только сейчас я узнала, что он с секретом: внутри есть маленькая металлическая шпажка»

Это миниатюрный флакончик для духов, а шпажкой их наносят на кожу. © raineykatz / Reddit

17. «Мое наследство от дедушки. Над ней нужно немного поработать, но у дедули был отличный вкус!»

18. «Дедушка моего друга завещал ему бивень нарвала»

19. «Я недавно получил в наследство этот потрясающий 8-миллиметровый кинопроектор родом из 1950-х»