19 человек, которые как по щелчку пальцев воссоединили прошлое с настоящим благодаря всего 2 фото

Сложно сказать, кто и когда придумал объединять фото в коллажи для сравнений. Но этот человек явно был или гением, или безумцем. Ведь порой, совместив 2 фото, можно увидеть и понять так много: как быстро идет время, как сильно меняются люди и не меняются некоторые вещи, как мы все-таки похожи на своих родителей. А еще коллаж — это необычный способ увидеть себя в новом свете.

В этой подборке AdMe.ru объединил фото, на которых прошлое и настоящее настолько плотно сплелись, что порой просто не верится своим глазам.

«Мама и я в дни наших свадеб с разницей в 26 лет»

«В 1989 году я любила химическую завивку и резинки для волос. И недавно решила вспомнить этот стиль для ночи 80-х в Эдинбурге»

«Моему папе здесь чуть за 20, и мне около того»

«23 года разницы. Было немного сложно полностью уместиться на фото»

«Мы с сестрой после окончания школы. С разницей в 8 лет»

«Выпускной вечер и день свадьбы — фото с разницей в 16 лет. Эта кошка прошла со мной через все препятствия, видела проблемы и радости. Ей сейчас 19, и она до сих пор моя любимая девочка»

«Мой папа в одном и том же месте с разницей в 15 лет»

«Мой отец родом с Мадагаскара, а мама — египтянка с греческими корнями. Между этими фото разница в 32 года. На верхнем — мама, на нижнем — я»

«Мой первый день в детском саду тогда и сейчас — спустя 30 лет»

«Всего 2 года разницы»

«Мои родители занимаются музыкой более 45 лет. Они гастролировали 20 лет, играя в клубах, пока не усыновили новорожденного меня. Мне скоро 32 года. Теперь они играют в домах престарелых и на частных вечеринках»

«Я и мой отец в одних и тех же очках»

«Обнаружил этот снимок в мамином фотоальбоме. Она сделала его во время студенческой поездки в 1991 году. А потом вспомнил, что во время школьной экскурсии в 2017 году сделал фото в том же самом месте»

«На нижнем фото — моя мама в 1969 году со своей собакой Викой, на верхнем — я сейчас с моей собакой Белкой»

«На этих фото мой отец и я»

«Это мой папа в 1985 году — и я в 2017-м»

«Даже спустя 10 лет некоторые вещи не меняются»

«Моя мама в 1990 году — и я в 2020-м»

«Не могу решить, кто из вас круче. Вы обе классные». © actionjackaon / reddit

«Моя семья в калифорнийском Диснейленде тогда и сегодня, 13 лет спустя»