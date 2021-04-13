19 человек, которые открыли для себя что-то новое, когда меньше всего этого ожидали

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Дом, который будто сошел со страниц сказочной книги, надежно спрятанная комната за книжным шкафом или даже пикап, таинственным образом оказавшийся на дереве посреди леса, — иногда мы сталкиваемся с такими странностями, что вывод о том, что жизнь полна загадок, напрашивается сам собой.

AdMe.ru составил очередную подборку необычных вещей и явлений, которыми поделились пользователи сети. И они настолько уникальны, что многие из них, вероятно, вы раньше никогда не встречали.

1. «Наткнулся на пикап, который висел на дереве в лесу»

Похоже, что у Рона и Гарри неприятности. © unknown author / Reddit

2. «Уронил наушник на пляже, а он примагнитил железо из песка»

3. Перевернутая на этом знаке надпись отлично читается в отражении воды

«Пруд».

4. «Моя брокколи расцвела»

5. «Я остановился в отеле, в котором за книжным шкафом находится потайная дверь, ведущая в бильярдную»

6. «Этот сказочный дом находится в моем районе»

7. «Заказал напиток в интернете, и он пришел вместе с крошечным набором игральных кубиков внутри пробки»

8. «В этом автомате, который я нашел в Бангкоке, можно выиграть только плюшевую пекинскую капусту»

9. «Белка верхом на лошади на задней террасе моего дома»

10. «Увидел этот стаканчик из McDonald’s подо льдом, когда катался на коньках»

11. «Отражение моего заднего двора на стене»

12. Вот что произойдет в случае утечки монтажной пены

13. «Нашел сегодня речной камень в форме сердца»

14. «У моей собаки отпечаток лапы на подушечке»

15. «Во время похода по изолированной тропе в джунглях Амазонки мы наткнулись на указатель, отмечающий экватор»

16. «Обнаружил в почтовом ящике ящерицу с 2 хвостами»

17. «Нашел в ломбарде гитару с сиденьем для унитаза вместо корпуса»

18. Форма этого облака похожа на соревнование лошади и бобра по армрестлингу

19. «У моего кота на животе идеальное пятно в форме сердца»