19 человек, которые откопали в своих фотоальбомах снимки со звездами

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Встретиться со звездой мечтают многие. Кто-то тут же просит о фото, другие берут автограф, а третьим просто приятно, если знаменитость улыбнется лично им. Герои нашей подборки — настоящие везунчики. Иначе и не назовешь людей, кому на память в альбоме осталось фото с Элвисом Пресли, Чаком Норрисом или Робином Уильямсом.

AdMe.ru виртуально пролистал фотогалереи пользователей сети и откопал там самые любопытные снимки знаменитостей.

«Мой папа и Дэвид Боуи на отдыхе в Греции, 1988 год»

«Мой отчим готовил авиаснаряжение для киноленты „Правдивая ложь“. На фото он с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кертис»

"Однажды я встретил Сэмюэла Л. Джексона в аэропорту. Он видел, как мы с двоюродным братом нарезали круги, не осмеливаясь попросить о фото. Тогда он сам подошел к нам и спросил: "Эй, засранцы, хотите сфоткаться?"

«В 1983 году меня вместе с еще 3 учениками отобрали для проведения интервью с Оззи Осборном»

«Посчастливилось остановить Аль Пачино»

«Фото с актером, исполнившим роль Василия Алибабаевича, и Георгием Вициным на их творческом вечере»

«Дедушка с Элвисом Пресли в послевоенной Германии»

«Мой дядя фотобомбит снимок Джимми Картера»

«Откопал в архиве мое фото с Михаилом Евдокимовым»

«Мама моего соседа некоторое время встречалась с Джеймсом Гандольфини»

«В середине 1970-х папа закончил обучение у Чака Норриса»

«Мама моей девушки встретила Аль Пачино»

«Шакил О’Нил поднял меня за шею, перед тем как мы пошли с ним играть в футбол»

«В детстве сфоткался с Виктором Сухоруковым»

«Моя крутая мама на вечеринке с Робином Уильямсом и Билли Кристалом»

«Бабушка одно время была переводчицей у Чака Норриса»

«Мама берет интервью у Мика Джаггера и Брайана Джонса для журнала, 1960-е»

«Это мой дедушка и король рок-н-ролла»

«Бабушка постоянно нам рассказывала о мальчике, который пел на курорте во время ее отпуска на Гавайях в 1990 году. Оказалось, это был Бруно Марс»

А кого из звезд встречали вы или ваши родственники? Остались ли у вас фото?