19 человек, которые откопали в своих фотоальбомах снимки со звездами
Встретиться со звездой мечтают многие. Кто-то тут же просит о фото, другие берут автограф, а третьим просто приятно, если знаменитость улыбнется лично им. Герои нашей подборки — настоящие везунчики. Иначе и не назовешь людей, кому на память в альбоме осталось фото с Элвисом Пресли, Чаком Норрисом или Робином Уильямсом.
AdMe.ru виртуально пролистал фотогалереи пользователей сети и откопал там самые любопытные снимки знаменитостей.
«Мой папа и Дэвид Боуи на отдыхе в Греции, 1988 год»
«Мой отчим готовил авиаснаряжение для киноленты „Правдивая ложь“. На фото он с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кертис»
"Однажды я встретил Сэмюэла Л. Джексона в аэропорту. Он видел, как мы с двоюродным братом нарезали круги, не осмеливаясь попросить о фото. Тогда он сам подошел к нам и спросил: "Эй, засранцы, хотите сфоткаться?"
«В 1983 году меня вместе с еще 3 учениками отобрали для проведения интервью с Оззи Осборном»
«Посчастливилось остановить Аль Пачино»
«Фото с актером, исполнившим роль Василия Алибабаевича, и Георгием Вициным на их творческом вечере»
«Дедушка с Элвисом Пресли в послевоенной Германии»
«Мой дядя фотобомбит снимок Джимми Картера»
«Откопал в архиве мое фото с Михаилом Евдокимовым»
«Мама моего соседа некоторое время встречалась с Джеймсом Гандольфини»
«В середине 1970-х папа закончил обучение у Чака Норриса»
«Мама моей девушки встретила Аль Пачино»
«Шакил О’Нил поднял меня за шею, перед тем как мы пошли с ним играть в футбол»
«В детстве сфоткался с Виктором Сухоруковым»
«Моя крутая мама на вечеринке с Робином Уильямсом и Билли Кристалом»
«Бабушка одно время была переводчицей у Чака Норриса»
«Мама берет интервью у Мика Джаггера и Брайана Джонса для журнала, 1960-е»
«Это мой дедушка и король рок-н-ролла»
«Бабушка постоянно нам рассказывала о мальчике, который пел на курорте во время ее отпуска на Гавайях в 1990 году. Оказалось, это был Бруно Марс»
А кого из звезд встречали вы или ваши родственники? Остались ли у вас фото?
Фото на превью Trickydicknick / reddit