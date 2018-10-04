19 человек, которые осмелились пойти против системы

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Всех нас периодически одолевает дух бунтарства. Особенно в те моменты, когда вокруг твердят одно, а тебе хочется взять и всем назло сделать все наоборот. Однако есть люди, которые идут наперекор общественному мнению 24/7, даже когда речь заходит о каких-то мелочах. И все потому, что они просто не могут иначе.

AdMe.ru нашел на просторах сети 19 человек, которые не привыкли следовать шаблонам.

1. Это вообще законно?

«Вот так я ем любой торт».

2. «Ручка на месте? На месте. Какие тогда вопросы?»

3. «Я сломала мизинец и не смогла удержаться от соблазна, чтобы не сделать вот так во время рентгена»

4. П — продуманность

5. «Моя жена — монстр»

6. Вряд ли она сказала нет

7. И пусть мода пищит себе дальше

8. Дерзость нового уровня

9. «Мой отец никогда не просил сфотографировать его. Но сегодня он впервые на это решился»

«Пук».

10. Перфекционисты, плачьте, мы с вами

11. Потому что многогранную личность должно быть видно издалека

12. История одного бунтаря

13. Прочитай и поступи наоборот

«Эвакуационный выход, не блокировать».

14. «Моя жена оставляет скорлупу в упаковке вместо того, чтобы выкинуть ее в мусорное ведро»

15. Кто-нибудь, остановите этого парня

16. Это можно экранизировать хоть сейчас

17. «К черту все запреты!»

«Не рисовать» (paint на английском означает «рисовать» и «красить»).

18. Лайфхак: как увеличить картинку на компьютере

19. «Мой сосед по комнате делает заготовки хлопьев с молоком»

А насколько часто ваш внутренний бунтарь борется против правил и авторитетов? Замечали ли вы нечто подобное за собой?