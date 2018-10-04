19 человек, которые осмелились пойти против системы
Всех нас периодически одолевает дух бунтарства. Особенно в те моменты, когда вокруг твердят одно, а тебе хочется взять и всем назло сделать все наоборот. Однако есть люди, которые идут наперекор общественному мнению 24/7, даже когда речь заходит о каких-то мелочах. И все потому, что они просто не могут иначе.
AdMe.ru нашел на просторах сети 19 человек, которые не привыкли следовать шаблонам.
1. Это вообще законно?
«Вот так я ем любой торт».
2. «Ручка на месте? На месте. Какие тогда вопросы?»
3. «Я сломала мизинец и не смогла удержаться от соблазна, чтобы не сделать вот так во время рентгена»
4. П — продуманность
5. «Моя жена — монстр»
6. Вряд ли она сказала нет
7. И пусть мода пищит себе дальше
8. Дерзость нового уровня
9. «Мой отец никогда не просил сфотографировать его. Но сегодня он впервые на это решился»
«Пук».
10. Перфекционисты, плачьте, мы с вами
11. Потому что многогранную личность должно быть видно издалека
12. История одного бунтаря
13. Прочитай и поступи наоборот
«Эвакуационный выход, не блокировать».
14. «Моя жена оставляет скорлупу в упаковке вместо того, чтобы выкинуть ее в мусорное ведро»
15. Кто-нибудь, остановите этого парня
16. Это можно экранизировать хоть сейчас
17. «К черту все запреты!»
«Не рисовать» (paint на английском означает «рисовать» и «красить»).
18. Лайфхак: как увеличить картинку на компьютере
19. «Мой сосед по комнате делает заготовки хлопьев с молоком»
А насколько часто ваш внутренний бунтарь борется против правил и авторитетов? Замечали ли вы нечто подобное за собой?
Фото на превью chelseaperetti / Twitter