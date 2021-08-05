19 человек, которые однажды воскликнули: «Ого, вот это размерчик!»

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Пожалуй, каждому из нас хотя бы раз в жизни встречалось что-то неправдоподобно большое. И если одни просто проходят мимо такого, то другие хватают фотоаппарат и спешат поделиться впечатлениями со всем миром. Иначе как бы мы узнали про гигантскую сосиску, полуметровый кактус или кота, которому впору давать кличку Танк?

Мы в AdMe.ru даже немного позавидовали героям этой статьи и дружно бросились вспоминать похожие случаи из своей жизни.

«Это буррито из местного ресторана. Рядом для сравнения моя рука»

«Мой брат вырастил на своем участке вот такой огурец»

«Этого кота мы сегодня увидели во время прогулки. Ласково назвали его Танком»

Гигантские солнцезащитные очки в аэропорту

Вот это лимонище!

Спорим, если эта собачка встанет на задние лапы, то окажется выше хозяйки

Курице явно пришлось поднатужиться

Просто «крошечный» зубчик чеснока

— Так вот кто ел кошачий корм!

— Да уж. И кота в последнее время тоже никто не видел

«Смешно, да? А я просто заказал полкило моркови»

Такой кот просто обязан приносить максимум счастья, денег и удачи

Кому-то не повезло поймать в колесо вот такой «гвоздик»

«Вот такую сосиску я обнаружил сегодня утром. Внизу для сравнения — обычная»

Для всех любителей померяться кактусами: этот «малыш» вымахал под полметра. Правда, непонятно, как он еще умудряется стоять

Из нее можно сделать целый пирог

«Чипсы размером с мою ладонь»

Упс, тут на пицце «небольшой» воздушный пузырек

«Не знаю, что это за мотылек, но он точно самый крупный из тех, что я когда-либо видел»

«Это мой младший брат. Мама в роддоме выбросила одежду для новорожденных и упаковала его в вещи, рассчитанные на детей 6–9 месяцев»