19 человек, которые ничего такого не ждали от жизни, а им сказочно повезло
Пожалуй, у каждого человека бывают такие дни, когда кажется, что синяя птица удачи сама просится в руки, а грузовик с пряниками вот-вот перевернется прямо на вашей улице. Если жизнь наполняется маленькими и большими приятностями, об этом хочется рассказать всему миру.
Мы в AdMe.ru ценим позитивные моменты и искренне рады за везунчиков, которые не смогли сдержать своего ликования от произошедших с ними событий.
«Сегодня у меня юбилей — 40 лет. Праздновать не собирался. А позавчера мне пришло письмо с настоящим подарком»
«Да, это автограф Жан-Поля Бельмондо. To Denis — это мне. Приятно, черт возьми!»
«По плану должна была быть яичница из трех яиц. И она как бы из трех, но желтков в ней 7»
«Гуляли с сыном, про новогодние подарки болтали, а тут — бац! — и такое чудо в небе»
«В первый день на работе в больнице нам с подругой посчастливилось ассистировать на родах. Мы светимся от радости»
«Я нашел кое-что в своем ужине — это жемчужина»
«Не люблю хвастаться, но я только что узнал крутую новость: я первый в семье, кто поступил в колледж»
«Это мой счастливый день. Впервые попалось авокадо с такой маленькой косточкой. Кажется, мне стоит купить лотерейный билет»
«Я заказал один конструктор, а получил по почте два. Вот это удача»
«Мне попался жареный соленый огурчик в форме сердца»
«Арендовали мы гараж и начали выкидывать оттуда старье. В куче барахла нашли этот мешок, а там 14 наборов пиратов и индейцев. Упаковано в 1993 году»
«Случайно нашла этот ручей сегодня во время прогулки по лесу. Я понятия не имела, что там, где я живу, такая красивая природа»
«Это жареное яйцо получилось такой же формы, как и мой хлеб»
«Нашла эту рождественскую елочку во время прогулки по лесу»
«Я сделал селфи с Международной космической станцией, когда она пролетала надо мной прошлой ночью»
«Мне подарили на Рождество больше 2 кг фисташек»
«У нас во дворе кто-то выбросил мешок Lego 2009–2011 годов. Забрала, сейчас сортирую»
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«Что? Кто-то выбросил Lego?! Да вам просто невероятно повезло». © ViTul / Pikabu
«Подрабатываю в доставке. Вчера клиентка сказала: „Подождите, у меня для вас кое-что есть!“ — и подарила мне это печенье»
«Прикупил летом себе дачу. Почти сразу на чердаке были найдены 2 банковские упаковки советских денег номиналом по ₽ 10 и ₽ 25 общей суммой ₽ 35 000»
«Где-то через месяц шарахался по этому же чердаку, под ноги попала районная газета за 1969 год, свернутая трубкой. Пнул, а она тяжеленькая. Итог: 144 монеты чеканки эпохи правления Александра III и Николая II».
«Я обнаружила этого малыша в коробке с продуктами на работе. Он так жалобно кричал. Теперь мы лучшие друзья»
А в чем повезло вам?