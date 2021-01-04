19 человек, которые ничего такого не ждали от жизни, а им сказочно повезло

Пожалуй, у каждого человека бывают такие дни, когда кажется, что синяя птица удачи сама просится в руки, а грузовик с пряниками вот-вот перевернется прямо на вашей улице. Если жизнь наполняется маленькими и большими приятностями, об этом хочется рассказать всему миру.

Мы в AdMe.ru ценим позитивные моменты и искренне рады за везунчиков, которые не смогли сдержать своего ликования от произошедших с ними событий.

«Сегодня у меня юбилей — 40 лет. Праздновать не собирался. А позавчера мне пришло письмо с настоящим подарком»

«Да, это автограф Жан-Поля Бельмондо. To Denis — это мне. Приятно, черт возьми!»

«По плану должна была быть яичница из трех яиц. И она как бы из трех, но желтков в ней 7»

«Гуляли с сыном, про новогодние подарки болтали, а тут — бац! — и такое чудо в небе»

«В первый день на работе в больнице нам с подругой посчастливилось ассистировать на родах. Мы светимся от радости»

«Я нашел кое-что в своем ужине — это жемчужина»

«Не люблю хвастаться, но я только что узнал крутую новость: я первый в семье, кто поступил в колледж»

«Это мой счастливый день. Впервые попалось авокадо с такой маленькой косточкой. Кажется, мне стоит купить лотерейный билет»

«Я заказал один конструктор, а получил по почте два. Вот это удача»

«Мне попался жареный соленый огурчик в форме сердца»

«Арендовали мы гараж и начали выкидывать оттуда старье. В куче барахла нашли этот мешок, а там 14 наборов пиратов и индейцев. Упаковано в 1993 году»

«Случайно нашла этот ручей сегодня во время прогулки по лесу. Я понятия не имела, что там, где я живу, такая красивая природа»

«Это жареное яйцо получилось такой же формы, как и мой хлеб»

«Нашла эту рождественскую елочку во время прогулки по лесу»

«Я сделал селфи с Международной космической станцией, когда она пролетала надо мной прошлой ночью»

«Мне подарили на Рождество больше 2 кг фисташек»

«У нас во дворе кто-то выбросил мешок Lego 2009–2011 годов. Забрала, сейчас сортирую»

«Что? Кто-то выбросил Lego?! Да вам просто невероятно повезло». © ViTul / Pikabu

«Подрабатываю в доставке. Вчера клиентка сказала: „Подождите, у меня для вас кое-что есть!“ — и подарила мне это печенье»

«Прикупил летом себе дачу. Почти сразу на чердаке были найдены 2 банковские упаковки советских денег номиналом по ₽ 10 и ₽ 25 общей суммой ₽ 35 000»

«Где-то через месяц шарахался по этому же чердаку, под ноги попала районная газета за 1969 год, свернутая трубкой. Пнул, а она тяжеленькая. Итог: 144 монеты чеканки эпохи правления Александра III и Николая II».

«Я обнаружила этого малыша в коробке с продуктами на работе. Он так жалобно кричал. Теперь мы лучшие друзья»