19 человек, которые не ждали появления волшебника в голубом вертолете, а сами изменили свою жизнь

Нередко пользователи интернета публикуют в сети свои истории о том, как они преодолели трудности и вышли из сложных ситуаций победителями. Подобные примеры могут отлично мотивировать других, ведь эти люди не сдались, несмотря на жизненные обстоятельства.

AdMe.ru проникся историями пользователей сети, которым было нелегко, но они справились.

«25 лет терпела психологическое давление отца, страдала анорексией и заработала растяжки после рождения 2 детей. А теперь решилась появиться в бикини на виду у всех»

«Моя жена поступила в колледж в 43 года. Самый сложный для нее предмет — математика. Она сражалась и плакала. И вот сегодня был ее последний экзамен»

«Финальный экзамен. Оценка: 97 %».

«Половину года провел в психиатрической больнице, был бездомным. Сегодня моя первая ночь в настоящей постели за долгое время, и я смастерил ее сам»

«Мне всегда грустно в свой день рождения. В этом году я решила не думать о том, что „всем плевать“, и отпраздновала сама. На пути к любви к себе»

«Целый год я, будучи подростком, копил деньги и потратил за этот период лишь $ 67, и теперь у меня наконец-то появился собственный компьютер»

«После сложных отношений я оказалась одна с 2 пакетами вещей, спала на диване дочери. Старалась все поменять. Год назад я встретила мужчину, с ним жизнь стала прекрасной»

«5 лет я позволял неуверенности в себе мешать мне заниматься искусством. Несколько дней назад закончил целый альбом для рисования»

«Я похудел на 23 кг и впервые в жизни чувствую себя уверенно в свои 38 лет»

«Моя мать была бездомной. Но сегодня я вместе с дочерью купил свой первый дом. Следующим шагом будет создание своего парфюмерного бизнеса»

«В этот четверг будет 4 года с того момента, как у меня случился инсульт. Я так благодарен, что проснулся сегодня утром и проведу его с моей прекрасной семьей»

«После долгих лет насмешек по поводу моих зубов я наконец поставил брекеты»

«После 8 месяцев нулевой мотивации я наконец решила снова взять в руки кисть. Приятно возвращаться к своему хобби»

«Моя первая машина. Я жил на Кубе 25 лет и никогда не думал, что у меня будет такая машина. Переехал в другую страну и осуществил свои мечты. Сейчас мне 27 лет»

«Я наконец-то отрастил все свои волосы после химиотерапии в прошлом году»

«Я сегодня улыбался, вернувшись домой в чистую комнату. Депрессия не победит»

«Ровно 1 год назад я перестал проводить за играми по 16 часов в день и теперь учусь на инженера»

Когда долго грызешь ногти, первый маникюр — это маленькая победа

«Год назад завершился мой никудышный брак и я начала все сначала. Сегодня я получила ключи от собственного дома. Чувствую себя невероятно счастливой»

«От 1-го дня в качестве интерна — до финального экзамена. За это время я справилась с психическим заболеванием и научилась заботиться о своем теле»