19 вещей, которые для одних желанная покупка, а для других пустая трата денег

Положа руку на сердце, почти каждый может признаться в том, что для счастья ему срочно необходимо заполучить какую-нибудь очень крутую вещь, и не обязательно полезную. Чаще всего мы говорим себе: «Не сегодня, может быть, как-нибудь потом». Но если это «потом» наконец-то наступает, то наш внутренний ребенок ликует от радости.

У нас в AdMe.ru тоже есть несколько таких хотелок, и мы радуемся вместе с героями нашей подборки, которые исполнили свои маленькие желания и приобрели суперские вещи.

«Ну наконец-то мой заказ приехал!»

«Я нашел подставку для книг в тематике фильма „Сияние“ и теперь не могу перестать хихикать»

«Наконец-то я получил тот ветряной колокольчик, о котором всегда мечтал! Это как золотая рыбка, плавающая в небе»

«Моя креветочка»

«А я купил ложки-лопатки»

«Я взяла себе кольцо, которое меняет цвет в зависимости от настроения»

«Папа купил для губки кроватку»

«Все-таки приобрели Булке эту переноску, и я не могу перестать смеяться»

«Я никогда не был так счастлив от простой покупки, как от этой»

«Я Сейлор Нептун!»

«Ну и как мне этим краситься? Я попробовала чуть-чуть, и мне УЖЕ ее жалко»

«Я купила его. Ура!»

«Покупка взрослого человека на сегодня — мини-светильник в виде уточки»

«Наконец-то получила сережки, которые заказывала»

«Гляньте, что мне купил мой парень»

«Я ее распаковала и оставила на кухонном столе. Муж увидел ее, приостановился, а потом развернулся и вышел из комнаты, не сказав ни слова»

«Мне каждый раз жалко ее использовать, потому что бархатное напыление стирается»

«Наконец-то распаковала свой новый чайный набор»

Вы только гляньте на это кошачье дерево