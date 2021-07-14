19 вещей, которые для одних желанная покупка, а для других пустая трата денег
Положа руку на сердце, почти каждый может признаться в том, что для счастья ему срочно необходимо заполучить какую-нибудь очень крутую вещь, и не обязательно полезную. Чаще всего мы говорим себе: «Не сегодня, может быть, как-нибудь потом». Но если это «потом» наконец-то наступает, то наш внутренний ребенок ликует от радости.
У нас в AdMe.ru тоже есть несколько таких хотелок, и мы радуемся вместе с героями нашей подборки, которые исполнили свои маленькие желания и приобрели суперские вещи.
«Ну наконец-то мой заказ приехал!»
«Я нашел подставку для книг в тематике фильма „Сияние“ и теперь не могу перестать хихикать»
«Наконец-то я получил тот ветряной колокольчик, о котором всегда мечтал! Это как золотая рыбка, плавающая в небе»
«Моя креветочка»
«А я купил ложки-лопатки»
«Я взяла себе кольцо, которое меняет цвет в зависимости от настроения»
«Папа купил для губки кроватку»
«Все-таки приобрели Булке эту переноску, и я не могу перестать смеяться»
«Я никогда не был так счастлив от простой покупки, как от этой»
«Я Сейлор Нептун!»
«Ну и как мне этим краситься? Я попробовала чуть-чуть, и мне УЖЕ ее жалко»
«Я купила его. Ура!»
«Покупка взрослого человека на сегодня — мини-светильник в виде уточки»
«Наконец-то получила сережки, которые заказывала»
«Гляньте, что мне купил мой парень»
«Я ее распаковала и оставила на кухонном столе. Муж увидел ее, приостановился, а потом развернулся и вышел из комнаты, не сказав ни слова»
«Мне каждый раз жалко ее использовать, потому что бархатное напыление стирается»
«Наконец-то распаковала свой новый чайный набор»
Вы только гляньте на это кошачье дерево
А что из не особо полезных, но нужных для полного счастья вещей вы себе купили в последнее время?
Фото на превью thelindsayellis / Twitter
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