19 человек, которые не смогли избежать публичного позора, но нашли силы над ним посмеяться

Когда мне было 5 лет, я спросил маму, почему люди женятся. Она сказала, что, если двое людей любят друг друга, они могут провести вместе всю жизнь. Я подумал, что это логично, а я люблю свою маму и не против жить с ней вечно. Когда к нам пришли гости, я взял цветы и сказал при всех: «Мам, ты выйдешь за меня замуж?» Мне до сих пор это припоминают. © A23C / Reddit

У нас на школьном собрании вручали призы ученикам. И вот как-то раз со сцены назвали мое имя. Я встал и пошел к передним рядам, как вдруг мне в голову пришла мысль, что я, должно быть, ослышался. Я быстро развернулся и вернулся к стулу, на котором сидел. Друзья зашикали: «Ты что творишь? Иди забирай приз!» Я снова поднялся и на этот раз даже дошел до сцены, но вдруг подумал, что друзья просто пошутили. Еще раз развернулся и сел на свое место. В зале стояла мертвая тишина. Учителя смотрели на меня так, будто я с Луны свалился. © cat_ba***rd / Reddit