19 человек, которые не смогли избежать публичного позора, но нашли силы над ним посмеяться
Приходит семья в ресторан. Все поели, отец оплачивает счет, мать спрашивает официанта: «Вы не против, если мы заберем остатки еды собаке?» Официант отвечает: «Конечно, забирайте». Дети хором: «Ура, у нас будет собака!» Это анекдот, но в реальной жизни случаются даже более неловкие и комичные ситуации.
Мы в AdMe.ru и сами порой жалеем, что нет машины времени, которая позволила бы перенестись в прошлое и отменить момент публичного позора. С другой стороны, если бы такая машина существовала, мы бы никогда не узнали историй, которые произошли с героями этой подборки.
-
Вместо «Приятного аппетита» сказала начальнику «Будьте прокляты». 15 месяцев там проработала, и до последнего стыдно было. Начальник еще с юмором оказался, новеньким и посетителям говорил: «Знакомьтесь, это самая добродушная девочка в нашем офисе». © Зоркий Астигматик / AdMe
-
Захожу в маршрутку. В кресле у прохода сидит женщина, рядом с ней никого нет. Черт меня дернул подойти к ней и сказать: «Ваш невидимый друг не будет против, если я сяду у окна?» (Вычитала такой лайфхак в интернете.) Дамочка как заорет: «Что вы себе позволяете? Это же мой ребенок!» Рядом с ней действительно сидел мальчик, которого я попросту не заметила. Женщина злобно сверлила меня взглядом, все пассажиры уставились в нашу сторону, а я жалела, что Илон Маск еще не придумал телепорт.
-
Холодное осеннее утро. Я в наушниках тащусь в несусветную рань на первую пару. Залезаю на переднее сиденье маршрутки и выпадаю из реальности. Через пару минут вижу, что водитель мне что-то говорит. Снимаю наушники и слышу обрывок фразы «...не хотите?». На автомате отвечаю: «Нет, спасибо». Он меняется в лице и как закричит: «Какое еще „нет, спасибо“? Проезд оплачивайте!» © MagnaBestia / Pikabu
-
Шла на встречу с автоинструктором. Ни разу его не видела, но знала, что у него голубая «шестерка». Подхожу к стоянке, вижу нужную машину, и в ней мужик сидит. Улыбаюсь ему, мужчина улыбается в ответ — ну, думаю, точно он. Сажусь в машину и смотрю на водителя, жду вступительного инструктажа. А он такой: «Ну что, у меня есть 80 гривен. Куда поедем?» Я так испугалась, что пулей вылетела из машины. © два окошечка / AdMe
-
Соседи по квартире часто будили меня возней и переругиванием в коридоре. Не просыпаясь, я швырял в их сторону тапочку, и все затихало. И вот я в больнице. Просыпаюсь — вся палата ржет. Оказывается, тапкой в голову получила медсестра, которая пришла делать уколы. Так стыдно было. © Porosyatina / Pikabu
-
Вице-президент компании, в которой я работаю, распростер объятия, чтобы поздравить меня с рождением сына. Мы обнялись. Позже муж, который в тот момент стоял рядом, сказал, что начальник протянул руку, чтобы открыть нам дверь. Прошло 10 лет, а я до сих пор об этом думаю. © Corx33 / Reddit
-
Мы с дочкой веселились и убегали от жены по магазину. Отбежали очень далеко, и я спросил: «Что хочешь сделать, пока мама не видит?» При куче народу дочь громко ответила: «Ударить незнакомца!» © openletter8 / Reddit
-
Играл Лефу в пьесе «Красавица и Чудовище». Мы с остальной труппой ели за кулисами чипсы, когда на сцену после антракта вышли Красавица и Чудовище. У них как раз был романтический ужин. И вот посреди трапезы люди в зале слышат дикий хруст и громкий голос: «Вы когда-нибудь ели недожаренные чипсы?» Да, я забыл выключить свой микрофон. © TelevisedCrimes / Reddit
-
Сделал заказ в интернете и совсем о нем забыл. Примерно через неделю звонок с незнакомого номера. Мне часто звонят мошенники, поэтому я поднял трубку и сразу начал нести чепуху вроде «Привет, это компания Microsoft». Собеседник повесил трубку, а через несколько секунд перезвонил и сказал: «Ваша посылка прибыла в отделение». Мне было ужасно неловко. © ChickenAlfredo0 / Reddit
-
Ждала в гости друга. Он сильно простудился, поэтому, когда раздался звонок, я ради прикола натянула на нос рубашку, ну чтобы не заразиться. Оказалось, я задрала ее выше груди и в таком виде открыла дверь какому-то торговому агенту. Секунду мы смотрели друг на друга, а затем я резко захлопнула дверь и спряталась в глубине квартиры. © onesmilematters / Reddit
-
После переезда в другую страну я делала много дурацких речевых ошибок. Например, сказала в хорошем ресторане «вообще-то я овощ» вместо «вегетарианец». Мы действительно то, что мы едим. © Essi Vaahtera / Quora
-
Когда мне было 5 лет, я спросил маму, почему люди женятся. Она сказала, что, если двое людей любят друг друга, они могут провести вместе всю жизнь. Я подумал, что это логично, а я люблю свою маму и не против жить с ней вечно. Когда к нам пришли гости, я взял цветы и сказал при всех: «Мам, ты выйдешь за меня замуж?» Мне до сих пор это припоминают. © A23C / Reddit
-
У нас на школьном собрании вручали призы ученикам. И вот как-то раз со сцены назвали мое имя. Я встал и пошел к передним рядам, как вдруг мне в голову пришла мысль, что я, должно быть, ослышался. Я быстро развернулся и вернулся к стулу, на котором сидел. Друзья зашикали: «Ты что творишь? Иди забирай приз!» Я снова поднялся и на этот раз даже дошел до сцены, но вдруг подумал, что друзья просто пошутили. Еще раз развернулся и сел на свое место. В зале стояла мертвая тишина. Учителя смотрели на меня так, будто я с Луны свалился. © cat_ba***rd / Reddit
-
Захожу в маршрутку. Машина трогается, я не успеваю схватиться за поручень и теряю равновесие. Передо мной стоит мужчина, и я каким-то образом в полете умудряюсь запихнуть пальцы ему в ноздри. В обе, Карл! Вытаскиваю, смотрю на ошалевшего мужика, снова на пальцы... И вытираю их о его куртку. © Ash Wing / AdMe
-
В тот день на мне был невидимый лифчик из силикона, который липнет к коже. В офисе сломался кондиционер, я вспотела, и эта прелесть начала с меня сползать. Мне посоветовали его вымыть и высушить, но как это сделать в офисе? Я взяла велосипед и поехала в магазин за новым бюстгальтером. Но по дороге случайно на что-то наехала, и лифчик просто с меня свалился. Вокруг было полно людей, которые внимательно смотрели, как у женщины на ходу выпадает что-то похожее на грудь, она останавливается, поднимает это и выбрасывает в урну. © Bella Brook / Quora
-
Гуляла с собакой в лесу. Отпустила пса с поводка, он далеко отбежал и что-то нашел в кустах. А если ругаться на него очень злобным голосом, он всегда бросает любое противозаконное занятие. Кричу: «Ты что там делаешь? Я сейчас подойду — мало не покажется! По попе надаю!» Тут из ближайших кустов выходит бабуля с ведром черники и ретируется куда-то в елки. © gayarsenic / Pikabu
-
Моя мама и 3-летняя сестренка стояли у пешеходного перехода. Возле них остановился низенький мужчина. Сестра посмотрела на него и как закричит: «Мне не нравится этот человек! Мама, он страшный!» Конечно, мужчина все слышал и злобно зыркнул на маму. А та не придумала ничего лучше, чем сказать: «Не надо бояться маленьких людей, они милые! Ведь иначе Белоснежка не стала бы дружить с 7 из них». © CRTter / Reddit
А вы часто попадаете в неловкие ситуации? Бывали такие, что вы до сих пор не можете их забыть, хотя очень хотелось бы?