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19 человек, которые собрались с силами и отдраили то, на что другие даже смотреть не решались

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Как оказалось, некоторые любят убираться долго и тщательно. Например, 31 % британцев признались, что тратят на домашние дела по 10 часов в неделю. Столько же времени уходит на наведение порядка и у 10 % жителей Аргентины. Вот и герои нашей статьи решили засучить рукава и не просто прибраться, а попробовать отмыть то, что, казалось бы, отмыть уже невозможно.

Редакция AdMe.ru просто обожает смотреть, как преображаются вещи, покрытые многовековой грязью. Обязательно дочитайте до конца, ведь там вас будет ждать бонус — то, о чем думает каждый, кто только что как следует помыл пол.

«Раньше мне было стыдно показывать друзьям свою ванную и туалет: из-за жесткой воды они все были в пятнах ржавчины и известковом налете»

© shesafireball / Reddit

«Только недавно я нашла средство, которое удалило все эти пятна».

«Моя кожаная сумка полностью покрылась плесенью. Я уже хотела ее выкинуть, но потом решила отчистить»

© depressedandsocial / Reddit

«Я отмыл крыльцо, и оно теперь выглядит так, будто его только что покрасили»

© mikehocksbig / Reddit

«Задал этой грязнущей кастрюле жару. Чтобы ее отдраить, понадобилась мойка высокого давления и тонна мыла»

© lemmegetadab / Reddit

«У нас с братом уже 4 года одинаковая обувь. Каждую весну и осень я тщательно мою и полирую свои ботинки, а вот брат о своих не сильно заботится»

© TheAbominableRex / Reddit

«Сегодня он позволил мне почистить и его пару, но они были в таком ужасном состоянии, что пришлось их еще и покрасить».

Вот как чистят ювелирные украшения профессионалы

© HighFunctionalPsycho / Reddit

«Наконец-то нашел время отмыть фасад дома. Жена была так впечатлена, что мой список дел стал длиннее в 4 раза»

© train2323 / Reddit

«Это серебряное блюдо мне досталось всего за $ 2,99. Я почистила его с помощью зубной пасты и отполировала»

© LonelyShadowMoor / Reddit

Машина до и после уборки

© supremegalacticgod / Reddit

«А я уже думал, что ничто не отчистит мой придверный коврик»

© cacoethescat / Reddit

«Спустя 3 года я наконец-то поняла, как отмыть дверцы душевой кабинки от налета. Отчистила их с помощью смеси мыла, соды, соли и уксуса»

© Inked_Chick / Reddit

«Наконец-то нашел время отчистить свой потолочный вентилятор»

© olsmoke / Reddit

«С помощью соды и уксуса я отдраила мамину старую форму для выпечки»

© celticcaribou / Reddit

«Начал чистить свой придверный коврик, и это просто вау»

© ArwenOfArwen / Reddit

«Сняли квартиру, а там в ванной оказалось большое известковое пятно. Чем только я ни пыталась его удалить, все напрасно»

© siriusmoon / Reddit

«И я уже было смирилась с ним, но недавно мне попалось видео, в котором такое же пятно удалили с помощью дешевого средства. Я купила его, и оно действительно сработало».

«Я наконец отмыла старую люстру моего дедушки. Не могу дождаться, когда ее наконец повесят»

© TaintPartyUSA / Reddit

«Как следует отчистили эту печку снаружи»

© dialmformurderess / Reddit

«В общем, спасибо тем, кто посоветовал мне отмыть это чудовище с помощью дрели и кока-колы»

© MayorPelican / Reddit

«Жена раньше постоянно выкидывала мои старые кроссовки, в которых еще можно было ходить. Теперь она этого делать не будет. Спасибо мойке высокого давления за помощь»

© whatchettb / Reddit

Бонус: «Сегодня я 2 раза помыла свои бамбуковые полы, и знаете, что мне кажется неправильным? Что по ним ходят»

© Stellarbystarlight / Reddit

А сколько времени на уборку обычно тратите вы? Какие из домашних дел вы на дух не переносите, а какие готовы хоть каждый день выполнять?

Фото на превью MayorPelican / Reddit
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