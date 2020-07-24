19 человек, которые собрались с силами и отдраили то, на что другие даже смотреть не решались

Как оказалось, некоторые любят убираться долго и тщательно. Например, 31 % британцев признались, что тратят на домашние дела по 10 часов в неделю. Столько же времени уходит на наведение порядка и у 10 % жителей Аргентины. Вот и герои нашей статьи решили засучить рукава и не просто прибраться, а попробовать отмыть то, что, казалось бы, отмыть уже невозможно.

Редакция AdMe.ru просто обожает смотреть, как преображаются вещи, покрытые многовековой грязью. Обязательно дочитайте до конца, ведь там вас будет ждать бонус — то, о чем думает каждый, кто только что как следует помыл пол.

«Раньше мне было стыдно показывать друзьям свою ванную и туалет: из-за жесткой воды они все были в пятнах ржавчины и известковом налете»

«Только недавно я нашла средство, которое удалило все эти пятна».

«Моя кожаная сумка полностью покрылась плесенью. Я уже хотела ее выкинуть, но потом решила отчистить»

«Я отмыл крыльцо, и оно теперь выглядит так, будто его только что покрасили»

«Задал этой грязнущей кастрюле жару. Чтобы ее отдраить, понадобилась мойка высокого давления и тонна мыла»

«У нас с братом уже 4 года одинаковая обувь. Каждую весну и осень я тщательно мою и полирую свои ботинки, а вот брат о своих не сильно заботится»

«Сегодня он позволил мне почистить и его пару, но они были в таком ужасном состоянии, что пришлось их еще и покрасить».

Вот как чистят ювелирные украшения профессионалы

«Наконец-то нашел время отмыть фасад дома. Жена была так впечатлена, что мой список дел стал длиннее в 4 раза»

«Это серебряное блюдо мне досталось всего за $ 2,99. Я почистила его с помощью зубной пасты и отполировала»

Машина до и после уборки

«А я уже думал, что ничто не отчистит мой придверный коврик»

«Спустя 3 года я наконец-то поняла, как отмыть дверцы душевой кабинки от налета. Отчистила их с помощью смеси мыла, соды, соли и уксуса»

«Наконец-то нашел время отчистить свой потолочный вентилятор»

«С помощью соды и уксуса я отдраила мамину старую форму для выпечки»

«Начал чистить свой придверный коврик, и это просто вау»

«Сняли квартиру, а там в ванной оказалось большое известковое пятно. Чем только я ни пыталась его удалить, все напрасно»

«И я уже было смирилась с ним, но недавно мне попалось видео, в котором такое же пятно удалили с помощью дешевого средства. Я купила его, и оно действительно сработало».

«Я наконец отмыла старую люстру моего дедушки. Не могу дождаться, когда ее наконец повесят»

«Как следует отчистили эту печку снаружи»

«В общем, спасибо тем, кто посоветовал мне отмыть это чудовище с помощью дрели и кока-колы»

«Жена раньше постоянно выкидывала мои старые кроссовки, в которых еще можно было ходить. Теперь она этого делать не будет. Спасибо мойке высокого давления за помощь»

Бонус: «Сегодня я 2 раза помыла свои бамбуковые полы, и знаете, что мне кажется неправильным? Что по ним ходят»