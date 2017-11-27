19 человек, которые найдут повод посмеяться в любой ситуации

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Умение красиво выйти из сложной ситуации да и просто посмеяться над собой — это настоящее искусство. AdMe.ru собрал для вас истории с людьми, которые владеют этим искусством в совершенстве.

Джош Сандквист, потерявший ногу, каждый год придумывает себе интересные костюмы на Хеллоуин

Четыре друга-сикха наряжаются на Хеллоуин

Эта девушка потеряла в аварии руку. Вот как выглядит ее профиль в Tinder

Так будет с каждым, кто в ноябре говорит про Новый год

Пилот троллит пассажиров в аэропорту

Ох уж эти заказчики!

«Моя девушка наконец-то уехала, и я устроил ужин, о котором давно мечтал»

И так сойдет!

Охранники тоже умеют шутить

Врач застрял в лифте и, чтобы не скучать, сделал свою «историю выживания»

Снеговики бывают разные

Этот парень продумал все наперед, когда делал фото для школьного альбома

Зато честно!

Вот как надо бежать марафон

«Получил лучшую визитку от парня, который клеился к моей девушке»

«Оцените мой прогресс в искусстве»

Хоть где-то пригодились школьные загадки!

Парень нарядился сотрудником супермаркета на Хеллоуин. Его заставили работать

«Устроили с боссом соревнование на самый уродливый свитер»