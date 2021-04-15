19 человек, которые набрались мужества и все-таки закончили этот ремонт

Говорят, что наш дом является отражением нас самих. И тогда желание затеять ремонт и все кругом переделать вполне объяснимо. «Сколько же можно смотреть на комнаты, которые не меняются годами!» — кажется, именно так и подумали герои нашей подборки и засучили рукава. Результатом своего труда авторы с гордостью поделились в интернете. И мы считаем, что они вполне заслуживают аплодисментов.

Если вы все еще в раздумьях, делать ремонт или нет, пробегитесь по подборке AdMe.ru — здесь есть то самое вдохновение, которого вам могло не хватать.

«Купили в ипотеку убитую однокомнатную квартиру и своими силами без опыта делали ремонт по вечерам после работы»

Очень понравилось, сначала даже не понял, что на второй фотке реальная квартира, а не модель. Koshkoper / Pikabu

«Настоящая детская комната получилась, сын спать идет с удовольствием. А я исполнила свою детскую мечту»

«В начале лета было принято решение отремонтировать балкон. Я очень долго готовился к этому»

От хранилища до уютного местечка

«Я вырос, глядя на эту кухню. Думаю, ей нужен был современный акцент»

«Поначалу мне казалось, что я покрасил шкаф в слишком уж яркий цвет, но сейчас он мне все больше нравится»

«Моя комната до и после недавнего ремонта»

«У меня было полгода и 600 тысяч рублей, чтобы восстановить этот дом»

Серьезная работа, достойная уважения. vaa808 / Pikabu

«Кладовка превратилась в мое убежище»

Такой была кухня, пока копили сумму на ремонт, — и такая получилась на двоих взрослых, двоих детей и одного кота

Вы просто маг. Такую функциональность разместить. И вроде даже пройти можно. ElenaLZ / Pikabu

От запущенного дворика к уютному

«Превратил эту развалину в кухню точь-в-точь как у IKEA»

«Я переделал однокомнатную квартиру друга. Это был первый раз, когда меня попросили сделать дизайн помещения»

Черт побери, ты проделал отличную работу. Можно я буду следующим, пожалуйста. myexguessesmyuser / Reddit

«Переделали дворик своими руками»

«Наконец-то закончили ремонт ванной. На это ушло 3,5 месяца, но оно того стоило»

Акцентная стена для спальни своими руками

«Я превратил ужасный чулан в крошечный домашний офис»

«Я закончил пол в гараже. Любопытно посмотреть, что с ним произойдет с годами»

«Отремонтировал ванную, чтобы она выглядела, как из 30-х годов»