19 человек, которые на собственной шкуре проверили смысл фразы «Вижу цель — иду к ней»

Добиваться поставленных целей могут только сильные духом люди. Они готовы преодолевать все трудности на своем пути. Но кроме того, что они радуют самих себя своими достижениями, они еще и мотивируют всех, кто за ними наблюдает. А это дорогого стоит, особенно в нашу эпоху всевозможных тренингов.

Мы в AdMe.ru любим радоваться за других людей. Согласитесь, становится теплее на душе, когда знаешь, что у другого что-то получилось.

«Я хотел написать книгу о моем опыте травли в начальной школе»

«И я начал писать книгу на чеках, потому что на моей работе было запрещено пользоваться блокнотом. Я работал кассиром в столовой колледжа. В этом году я наконец-то опубликовал свой роман».

«Мы с сестрой — первое поколение, которое окончило колледж»

«Я проехал на велосипеде все побережье Японии, а это в целом 12 500 км»

«За всю поездку я сменил 3 комплекта шин, 4 цепи и столько же тормозных колодок».

«Мой отец потратил 80 часов на работу над этой картиной»

«Я всегда мечтала о розовых волосах, но у меня никогда не хватало смелости быть кем-то, кроме блондинки. В январе мне исполнится 46»

«Мою книгу перевели на японский язык. В руках у меня первые 3 главы»

«Сегодня я попросил женщину своей мечты стать моей женой»

«Наконец вернулся в Инвернесс, совершив путешествие на пенни-фартинге по северному побережью Шотландии по живописному маршруту протяженностью 830 км»

«Большое спасибо жителям Шотландии за прекрасный прием».

«Моя 12-летняя сестра испекла торт на мой день рождения с моими любимыми покемонами»

«Моя законченная зимняя картина с изображением водохранилища Тиббл-Форк»

«Только что получил первый тираж моей книги для детей. Я так взволнован!»

«Сегодня я впервые сама приготовила пиццу! Может показаться, что это не так уж и много, но я страдала от психологических проблем и депрессии»

«Я даже не могла есть, у меня не было сил что-нибудь приготовить, и посмотрите на меня сейчас! Готовлю пиццу! Я очень довольна собой».

«Папа всю жизнь пренебрегал своим здоровьем, а теперь стал заботиться о себе. В этом году он сбросил 34 кг. Я никогда еще так им не гордился»

«Несмотря на депрессию и невозможность вернуться на лето домой в Колумбию, я смогла получить степень бакалавра»

«Спустя 4 года я наконец задал этот вопрос»

«Я в тот момент, когда мне сказали, что я успешно защитил диссертацию и получил степень доктора»

«Моей бабушке вчера исполнилось 100 лет»

«Я наконец стал волонтером в любимом океанариуме моего детства»

«Мама наконец-то вышла сегодня замуж после 15 лет совместной жизни с любимым человеком»