19 человек, которые мыслят вне шаблонов и находят нетипичные решения привычных задач

Люди с нестандартным мышлением руководствуются какой-то своей логикой, непонятной большинству окружающих. При этом именно они зачастую находят небанальные решения привычных задач, глядя на которые не знаешь: то ли за голову хвататься, то ли аплодировать стоя.

Мы в AdMe.ru любим тех, кто умеет мыслить вне шаблонов. Наблюдать за такими людьми и результатами их труда можно бесконечно.

«Когда просят взаймы, я отправляю это фото»

«Дочка продала свои волосы и купила гитару. Заплатили ей за них в парикмахерской ₽ 26 тыс. Звонит довольная, по голосу слышно, что счастлива»

«Скидывает мне фото, а я смотрю и плачу... Плачу от того, как быстро дети растут, от того, какая она красивая и взрослая с новой стрижкой. А гитары у нее 2 было, сейчас 3. Так что не думайте, что это было сделано от безысходности».

«Мои кроссовки прохудились, но я нашла выход: сначала заштопала дыры, а потом замаскировала их с помощью вышивки»

Кто-то придумал десерт для самых спортивных

«Спрятала на зиму летнюю резину, ну и украсила. Гаража нет»

«Когда букет от мужа в честь праздника вышел на новый уровень. Целый отряд каланхоэ! И ведь заморочился — нашел именно такие, каких у меня не было»

«Починил дыру в двери»

«Что делать, если у ребенка день рождения, а у тебя из активов только ₽ 500 и 1,5 художественных образования? Покупаем футболку за ₽ 249 и краску для ткани»

«Берем любимую книгу именинника. Немного магии — и — хоп-ля! — принт готов. Именинник доволен».

«Чтобы кошка после операции не вылизывала шов на животе, нужно было прикрыть это место. Я надела на нее детское боди. Это решило проблему и выглядело мило»

«Получил задание от жены — изготовить ледоруб-скребок. Знаете, как это бывает: „Мне бы на работу какую-нибудь железку — лед отбивать, а то я совком колочу“»

«После недолгих раздумий родилась идея сделать ударную часть в виде лезвия для бритвенного станка. Жена была в восторге от такого эксклюзива».

«Мне понадобились книжные полки. Я использовал для них музыкальные колонки из комиссионного магазина»

Вроде бы обычный маникюр, но нет: это ответы на тесты. 5 вариантов

«Был в командировке. От джинсов отвалилась пуговица, поиски которой не увенчались успехом. Стал думать, как решить проблему спадающих штанов»

«Под рукой оказались винт М4, шайба, гайка М4 и усиленная шайба 6 мм. Винт идеально входил в имеющееся отверстие, а усиленная шайба имела наружный диаметр как у ранее стоявшей там пуговицы. Собрал конструкцию. Так и хожу второй год с шайбой».

«Нашел способ утилизации бытовой техники: сделал водонепроницаемый почтовый ящик из старой микроволновки. Доставщикам это нравится, соседям нет»

Когда кошки очень любят гулять, но живут на 2-м этаже, заботливый хозяин найдет выход

Кажется, кто-то нашел нетривиальный способ заполучить новый телефон

«Мне нужны были тряпки для уборки, но их цена — $ 5 за пару крошечных отрезков. Я купила 2 дешевых пляжных полотенца и превратила их в кучу тряпок, которых хватит на несколько лет»

Сотрудники кафе в Карелии придумали «противоугонный» брелок для ключа от туалета. Такой точно не унесешь с собой случайно

«Сделала коврик на балкон из пакетов для мусора: легкий, моющийся и быстро сохнущий. 2 месяца трудов. Собакен одобрил»