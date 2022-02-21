19 человек, которые могут делать свою работу круто, но не эту и не сегодня

Многим людям важно не просто сделать свою работу, а выложиться на 100 %, чтобы за результат не стыдно было. Но есть и такие индивидуумы, которым совершенно все равно, что получится в итоге их трудовой деятельности. Главное, чтобы деньги заплатили, а там хоть трава не расти.

Мы в AdMe.ru предпочитаем работать с первой категорией граждан, зато вторая является поставщиком комичных фотоматериалов для наших статей. А в конце подборки вас ждет бонус о специалистах, которые вроде бы сделали свою работу неплохо, но все равно как-то не так.

«Жду заказ из магазина. Звонок в дверь. Открываю — курьер уже уезжает на лифте, пакеты у двери. Распаковываю, а там сюрприз»

«Оказывается, он просто грохнул яйца. Я все понимаю: гололед. Предупреди он — и просто извинений хватило бы. А так только взбесил».

Раковина в школе. Кажется, чего-то не хватает

Наверняка тем, кто красил стену, просто не заплатили за то, чтобы они передвинули стул

Окно этого туалета выходит на улицу

Как можно настолько все испортить? © ***_id***53 / Reddit

Сотрудники этого магазина уверены в том, что свежие ананасы выглядят именно так

«Свежие ананасы».

На информационном знаке в музее надо было написать текст. Ну там и написали: «Текст»

«Текст».

Велено было нанести разметку. А вот о том, что асфальт надо от листьев сначала очистить, никто не говорил

Какие буквы были, такие и наклеили

«Заказала доставку суши на день рождения. Курьер их до дома пинал, похоже»

«У нас в учреждении меняли сантехнику. Исполнитель привез двух рабочих. Новый унитаз они выдвинули вперед, после чего дверь перестала закрываться»

«Работников это не смутило. Их начальник увидел, вздохнул и сказал, что переделают».

«Я художник, я так вижу»

Фитнес-лифт: он везет только наверх, а вниз вы и сами спуститесь

Тот, кто это наклеивал, даже не старался

Остановка посреди грязи со всеми удобствами

Знак: «Тем, кто умеет стоять на голове, проходить направо»

Маляры решили не заморачиваться

Сложно даже представить, при каких обстоятельствах можно использовать это в качестве бюстгальтеров. Но сотрудникам магазина виднее

«Бюстгальтеры».

Ошибиться было сложно, но кто-то постарался

«Я поставил ручки, босс»

Бонус: спорим, вы не отгадаете, что спрятано за этой панелью? Это совершенно секретный писсуар. Наверное, для VIP или спецагентов