19 человек, которые круто обновили интерьер и использовали для этого не кошелек, а светлую голову и умелые руки

IKEA — это, конечно, хорошо, но есть люди, которые считают, что при обустройстве дома вполне можно обойтись собственными силами. И результат получается таким впечатляющим, что после снимков деревянного стола со светодиодной подсветкой и комода в стиле полотен Ван Гога руки начинают чесаться у каждого, кто это увидел.

Мы в AdMe.ru тоже захотели срочно схватиться за кисти, молотки и дрели, вот только осталось выяснить, где выдают золотые руки. А пока показываем вам, что творят неутомимые умельцы из сети. В конце статьи вас ждет бонус — фото настоящего мраморного дворца для маленькой рыбки.

«Сделал стол со светодиодной подсветкой из обрезков дерева»

«Смастерил шкафчик в стиле работ Ван Гога»

Светильник в виде английской булавки из алюминия и распечатанных на 3D-принтере деталей

«Срубил серебристый клен у себя во дворе и сделал раму для зеркала»

«Соорудила эпичное котодерево для моих кошек. Чтобы привлечь их, я использовала кошачью мяту, и это сработало»

Панель из витражного стекла для украшения уголка дверного проема

«Я с помощью выжигателя украсил книжный стеллаж цитатами из книг, которые нравятся нам с женой»

«Смастерил лифт для телевизора: теперь он может выезжать из телевизионной тумбы и прятаться обратно»

Раздвижные двери сарая были выкрашены грифельной краской, снабжены новыми медными ручками и теперь украшают гостиную

«Сделал маленький столик для своей девушки»

«Смастерил вот такие полки»

«Сделала лампу»

«Сделал ламповые часы своими руками»

«Мой держатель для лапши быстрого приготовления»

«Я сделал столик, который можно задвинуть под диван и поставить на него закуски»

«Я сделал акцентную стену в нашем с женой первом доме»

«Сделала стол для мастерской. Я так счастлива, что теперь у меня есть место, где я могу творить!»

«Мы сделали секретный выход из нашего шкафа. Он ведет в оранжерею, где дети могут играть в ненастную погоду»

«Построил своему малышу стену для лазания»

Бонус: «Я потратила 4 года на то, чтобы построить дворец для своей бойцовой рыбки. Колонны и ступеньки из мрамора, растения живые. Подсветка и звуки создают эффекты рассвета, грозы и так далее»

Потрясающе! Такое внимание к деталям. Сколько вы берете за аренду? Я не прочь переехать. © SuperKing3000 / Reddit