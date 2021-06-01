19 человек показали, как пустяковые, казалось бы, вещи делают интерьер круче в тысячу раз

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Чтобы привнести в интерьер оригинальности и новизны, необязательно покупать дорогой дизайнерский декор или часами разглядывать мебельные каталоги. Иногда «то самое» может свалиться как снег на голову в комиссионном магазине — как тут устоять и не принести домой удачную находку. А порой смотришь на старую потрепанную вещь и уже видишь, как она преображается в нечто крутое.

Мы в AdMe.ru немного завидуем героям сегодняшней подборки, ведь этим счастливчикам повезло украсить свое гнездышко действительно уникальными вещицами.

«Долгие годы я засматривался на эти миниатюрные стулья в комиссионках. А потом взял и купил сразу 9 штук»

«Мне просто надоел вид обычного чердачного люка»

Мини-витражи в уголке окна — и интерьер уже искрится новыми красками

«Взял гирлянду из помпонов, и теперь этот цветок точь-в-точь подвесной светильник»

«Гениальное решение для крохотной уборной»

«Сделала полочку-макраме. Идеально дополняет стену»

«Смастерил полочку для душа из одноразовых деревянных палочек для еды навынос»

«Сделала подушки из того, что не довязала бабуля»

«Моя первая самодельная вставка для книжной полки»

Классный способ вернуть к жизни потрепанный стол. Если умеете рисовать, конечно

Думаете, что мелочи вроде посуды не влияют на интерьер? Вот прямое доказательство обратному

«У меня давно был этот крутой зеленый чайник. Кто бы мог подумать, что я найду его сыночка».

Кто сказал, что лампа должна смотреть вверх?

Казалось бы, маленькая деталь, а как меняет атмосферу

«Мы с мужем превратили этот старинный огнетушитель в прикроватный столик с мраморной столешницей — ее мы нашли на распродаже за $ 1»

С такими растениями даже живые не нужны: и в цвету всегда, и поливать не надо

Частичка Юрского периода в обычной квартире

«Я просто не могла оставить Берни в магазине».

В умелых руках даже бревно превращается в интересный декор

Это настоящие грибы

«Просто обожаю свою пушистую лампу»

Ох, как она понравилась бы моим котам! © Zebraplusch / Reddit