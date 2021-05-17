19 человек, которые хотели вкусно поесть, а в итоге лишь почесали в затылке

Профессиональные повара утверждают, что внешний вид блюда влияет на аппетит ничуть не меньше, чем вкус или запах. И с этим трудно не согласиться: за красивую подачу многие люди готовы платить не меньше, чем за качественные ингредиенты или знаменитую фамилию шеф-повара. К сожалению, иногда эксперименты с оформлением заходят слишком далеко.

Мы в AdMe.ru с интересом следим за тем, в какие дали может завести стремление повара сделать блюдо как можно более фотогеничным и оригинальным. Вот только в некоторых случаях не совсем понятно, как его есть.

У этой кофейной чашки нет ручки, и она очень-очень горячая

Кто вообще так делает? Это международное преступление против завтрака

«Итак, сегодня я узнал, что луковые кольца растут на деревьях»

Да, здесь есть тарелка, но ее можно было бы использовать и поудачнее

Что-то съедобное, лежащее на пустом крабовом панцире, который установлен на ледяном блоке

«Я требую тарелку!»

«Повторяйте за мной: автомобильные колпаки — это не тарелки»

Блюдо в малюсенькой тачке. Видимо, если после обеда вы заскучаете по даче

Паста карбонара, которую затолкали в чиабатту, натертую чесночным маслом

«Ну что ж, я заказала говядину вагю в ресторане, и вот как ее сервировали. Дикость»

«Насколько я понимаю, мое пюре собиралось принять ванну...»

Еда, которую подают в обувной коробке

Тут продают жареную курицу и кроссовки. Надеюсь, они не путают коробки. © rumckle / Reddit

Еще одна инсталляция на тему «Давайте без нужды вешать еду на прищепки»

Красивая подача, но это даже близко не тарелка

«Я совершенно точно не рассчитывал на такую подачу бирьяни»

Картофель фри с сыром

«Особенно мне понравилось втирать желток в дерево кусочком хлеба»

Из кокосовых орехов получаются, мягко говоря, неустойчивые тарелки

«Поглядите-ка, что я выкопал»