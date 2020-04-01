19 человек, которые хотели сделать идеальный ремонт, а получилось как получилось

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Когда смотришь такие передачи, как «Школа ремонта» или «Квартирный вопрос», создается впечатление, что сделать ремонт самостоятельно проще простого. И только те, кто действительно берется за кисти, валики и шпатели, понимают, насколько обманчиво было то первое впечатление. В погоне за идеальной переделкой жилого пространства уйма вещей может пойти не так, и интернет знает много таких примеров.

AdMe.ru нашел на просторах сети 19 «шедевров» ремонта, авторы которых, вероятно, успокаивали себя фразой «И так сойдет!». А бонусом мы подготовили для вас идеальный мотиватор.

1. Краник для самых терпеливых

2. Красиво жить не запретишь

3. Что могло вынудить человека поступить таким образом?

4. Крайне оригинальные светильники

5. Ремонт — это и в самом деле сплошные компромиссы

6. Главное, что в такой уборной не замерзнешь

7. Если вы вдруг не поняли, это лестница

8. Парящая стиралка. Во время отжима, должно быть, испытываешь непередаваемые ощущения

9. «Так выглядит ванная комната моих соседей»

10. Только представьте, сколько гостей перепутает эту настенную раковину с писсуаром

11. Иллюстрация слова «передумал»

12. «Это совершенно новое здание. Нет, стекло не матированное. Шторы тоже не предусмотрены»

13. Потому что каждый, кто проводит целый день у плиты, заслуживает джакузи — не меньше

14. Окно, из которого открывается прекрасный вид на стену

15. Назвать это решение практичным язык не повернется

16. «Когда отель новый, а ковер в номере словно изношенный»

17. Окно, расположение которого вызывает слишком много вопросов

18. Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай

19. Встроенную технику видел каждый, а вот встроенную сантехнику...

Бонус: некоторые люди решаются даже на такое, а вы все еще боитесь перекрасить стены. Вдохновляйтесь!

А вы когда-нибудь делали ремонт своими руками? С какими трудностями вам при этом пришлось столкнуться?