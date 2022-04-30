19 человек, которые хотели сделать что-то крутое своими руками, но не срослось
Нередко желание сделать все в лучшем виде своими руками разбивается о жестокую реальность, когда результат стыдно даже показывать кому-то. Но такие небольшие неудачи ни в коем случае не должны отбивать желание совершенствоваться и пробовать еще и еще, особенно если сам процесс приносит удовольствие.
Мы в AdMe.ru гордимся теми, кто не боится выкладывать в сеть не только рукодельные успехи, но и провалы и на любые неудачи смотрит с юмором.
«Муж испек дочке торт. Что ж, сходство есть»
Домашние суши
Зато они, возможно, получились вкусными
«А я ведь просто искала впечатляющий рецепт десерта, с которым действительно смогла бы справиться...»
«Мама прислала мне эту чугунную сковородку, в которой предполагалось поштучно выпекать печенье. Я была в предвкушении и протестировала ее уже на следующий день»
«Я старалась изо всех сил...»
«Я сделал веганское печенье с „лава-эффектом“»
«Ну, я старался»
Пожалуй, отдаленное сходство есть
Когда хотел милый хлебушек, а вышло то, что вышло
«Я сделал торт в виде R2-D2»
«Хотел сделать таких же милашек, но что-то пошло не так...»
«Моя прекрасная жена попыталась сделать мне Тоторо из фетра»
«Я хотела сделать имбирные пряники в виде йети по примеру»
«Я, по крайней мере, попробовал»
«Я понял, что не умею рисовать»
«Не знаю, почему я думала, что смогу сделать так же»
«Я сделала все, что смогла»
«Я должен был сделать это для своего проекта по истории»
Поделитесь с нами своими удачными и не очень попытками сделать что-то своими руками.
Фото на превью unknown author / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые хотели сделать что-то крутое своими руками, но не срослось
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