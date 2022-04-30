19 человек, которые хотели сделать что-то крутое своими руками, но не срослось

Нередко желание сделать все в лучшем виде своими руками разбивается о жестокую реальность, когда результат стыдно даже показывать кому-то. Но такие небольшие неудачи ни в коем случае не должны отбивать желание совершенствоваться и пробовать еще и еще, особенно если сам процесс приносит удовольствие.

Мы в AdMe.ru гордимся теми, кто не боится выкладывать в сеть не только рукодельные успехи, но и провалы и на любые неудачи смотрит с юмором.

«Муж испек дочке торт. Что ж, сходство есть»

Домашние суши

Зато они, возможно, получились вкусными

«А я ведь просто искала впечатляющий рецепт десерта, с которым действительно смогла бы справиться...»

«Мама прислала мне эту чугунную сковородку, в которой предполагалось поштучно выпекать печенье. Я была в предвкушении и протестировала ее уже на следующий день»

«Я старалась изо всех сил...»

«Я сделал веганское печенье с „лава-эффектом“»

«Ну, я старался»

Пожалуй, отдаленное сходство есть

Когда хотел милый хлебушек, а вышло то, что вышло

«Я сделал торт в виде R2-D2»

«Хотел сделать таких же милашек, но что-то пошло не так...»

«Моя прекрасная жена попыталась сделать мне Тоторо из фетра»

«Я хотела сделать имбирные пряники в виде йети по примеру»

«Я, по крайней мере, попробовал»

«Я понял, что не умею рисовать»

«Не знаю, почему я думала, что смогу сделать так же»

«Я сделала все, что смогла»

«Я должен был сделать это для своего проекта по истории»