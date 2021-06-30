19 человек, которые хотели просто отдохнуть в своем жилище, но вот про соседей-то забыли

Сосед соседу рознь: кто-то здоровается и в подъезде красоту наводит, а кто-то регулярно врубает музыку так громко, что кровать трясется. А еще обязательно есть те самые бабушки, которые сами все за нас додумают и распустят по дому такие слухи, что вовек не отмоешься. Да что там по дому — иногда и по целому городу.