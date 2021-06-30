19 человек, которые хотели просто отдохнуть в своем жилище, но вот про соседей-то забыли
Сосед соседу рознь: кто-то здоровается и в подъезде красоту наводит, а кто-то регулярно врубает музыку так громко, что кровать трясется. А еще обязательно есть те самые бабушки, которые сами все за нас додумают и распустят по дому такие слухи, что вовек не отмоешься. Да что там по дому — иногда и по целому городу.
Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что каждому будут доставаться исключительно хорошие люди за стенкой. И еще мы просто не могли пройти мимо историй о соседях, жизнь с которыми явно напоминает фильм. Только сразу непонятно, комедия это или ужасы.
- Частенько слушаю музыку дома громко и сразу по нескольку часов. И вот раздается звонок в дверь. Смотрю, здоровенный мужик лет 40. Чувствую, вот оно, наказание за мои грешки! Открываю. «Здрасьте, я ваш сосед, это из-за вас весь дом трясется?» Ну что делать, признаюсь. А он начинает расспрашивать: «Это через какую такую стереосистему?» Отвечаю, что это сабвуфер небольшой. «А модель? Где брали?..» Так мы немного поговорили об аппаратуре, и он просто ушел. У нас теперь шансон днями и ночами играет, блин. © Подслушано / Ideer
- Муж, придя с работы, как-то загадочно улыбается и посматривает на меня. Спрашиваю, мол, что такое. А он: «А я все знаю».
Я: «Что знаешь? Что случилось-то?»
Муж: «Мне соседи все рассказали».
А сам старается выглядеть серьезно, разыгрывает сцену. Но потом рассказал все-таки. В общем, подловила его бабка-соседка: «А ты знаешь, что, пока тебя дома нет, к твоей мужики ходят? Да-да, ездють тут, подарки привозят, быстро дело делають и уезжають».
Муж: «Да ну... Нет».
Бабка: «Я те говорю. Вчера один на белой машине приезжал, пакет какой-то большой привез, полчасочка побывал — и все. Уехал. Ох, что творится. Вроде ж нормальная баба, а такая бессовестная. Я ей все-все скажу!!!»
Муж: «Сам разберусь...»
Только вот муж знает, что я повадилась на одном сайте вещи заказывать и курьеры стабильно пару раз в неделю приезжают с «подарками». А сегодня со мной уже другая соседка не здоровается. Да, пошла я по наклонной... © Prohorlinna / Pikabu
- Как-то раз сосед очень настойчиво трезвонил в дверь в 4 утра, а потом просто умолял пойти с ним, мол, ЧП какое-то. Ну я пошел за ним во двор, а этот кадр подвел меня к своей машине и начал расспрашивать, что я о ней думаю. Гордый еще такой. Ну то есть вы понимаете: он ходил по квартирам в 4 утра, чтобы показать всем новую машину! © Unknown author / Reddit
- В Новый год очень захотелось сделать приятное соседям. 30 декабря в лифте повесила поздравление в стихах, а на 1-м этаже поставила маленькую украшенную елочку. Думала, будем радоваться всем подъездом, проходя мимо... Радовались до вечера. Вечером елку сперли. © Екатерина Харламова / Facebook
- Недавно в группе района одна соседка очень возмущенно требовала, чтобы все перестали водить детей на детскую площадку, а водили на другую, то есть в соседний двор. А то у нее ночная работа, и днем она, значит, спит и желает тишины. При этом район новый и большой, есть куча квартир в домах с окнами на степь. Там тишина и благодать. Но она купила квартиру с окнами именно на детскую площадку. Ну ей и сказали, что она, мягко говоря, не права. А в ответ соседка устроила в чате истерику. © Подслушано / Ideer
- Каждый день наш соседушка орал мужу о том, что я ну очень нехороший человек. Чем я так провинилась, спросите вы? Однажды этот самый сосед позвонил нам в дверь с вопросом, мол, чего это машина мужа стоит во дворе в рабочий день. Ну я вежливо поблагодарила и ответила, что муж простыл и, собственно, поэтому-то и дома.
Вот только сосед посчитал, что ответ был недостаточно вежливым и за такую заботу я должна его прославлять и чуть ли не в ножки кланяться (и муж тоже). И раз мы этого не сделали, то каждый день и слушали вопли о нашем ужасном поведении. А через пару месяцев мы все-таки переехали. © macadamiaicecream / Reddit
- Этажом ниже меня купили квартиру. Пару месяцев сверлили, бурили, колотили. Зашла сегодня соседка в 9 утра, попросила не пользоваться канализацией 2 часа, мол, стояк меняют. Без проблем. Жена с ребенком отправились к тете, сам по своим делам уехал на стройку. Вернулся домой в 15:00, внизу тишина, все хорошо. Сходил в туалет, в душ, помыл посуду (с вчера осталась, утром помыть не успели).
И вот 10 минут назад заходит соседка и просто орет. Оказывается, у них что-то не подошло, она с рабочими поехала в магазин докупать, а я в это время домой вернулся. Теперь у нее весь санузел во всякой ерунде, все затоплено. Собирается в суд обращаться. © DirInt / Pikabu
- В студенческие годы была у меня соседка, которая каждую, блин, неделю приходила просить у меня денег. Ей, кстати, было лет 50, и она работала!
И вот как-то раз она снова приперлась. А я-то в стрессе из-за предстоящих экзаменов. Ну и ответил, мол, да, у меня есть немного денег, сейчас дам. А потом попросил ее подставить руки и бросил в них монету в $ 2, которая валялась у меня в банке для мелочи. Больше она не приходила. © ItsOfficiallyME / Reddit
- Раздавала детям во дворе Wi-Fi, о чем один из детей громко сказал. Ну и бабка-соседка вызвала наряд на меня из-за — цитирую — «нелегальной раздачи Wi-Fi и подсаживания на него детей». Та же самая бабка, кстати, постоянно дежурит у глазка, и стоит только задержаться у своей двери, сразу выскакивает с воплями: «Что ты тут копошишься?» В общем, я этот наряд уже в лицо знаю. © SkaiFoks / Pikabu
- Соседка долго жила одна и часто мне жаловалась, что никак не может найти спутника жизни. Мол, к ней пару раз заходят гости, а потом хотят расстаться. Ну или встречаться на нейтральной территории. И так ее это достало, что она переехала в другую квартиру, уже через месяц съехалась с парнем да и вышла замуж. Причину же тех неудач она нашла быстро, но это самое странное, что я слышала: по ее словам, так происходило из-за того, что у нее на прошлой квартире не было балкона. © Палата № 6 / Vk
- Жил я на 16-м этаже. Приходят днем бабка с сыном с претензией: топаем, мешаем спать, они со смены. На вопрос, мол, вы кто, ответили, что они с 14-го этажа. Предложил им обратиться к жильцам на 15-м этаже. Ответ: «Мы там были, они сказали, что это вы топаете и передается на 14-й». Так я узнал, что и на 15-м, и на 14-м у меня так себе соседи. © Kit2020 / Pikabu
- Соседка специально со всей дури въехала в нашу машину, потому что «она была припаркована на ее месте». Как вы понимаете, это была обычная общественная стоянка безо всяких личных мест. © ericdavis1240214 / Reddit
- Я тогда была матерью-одиночкой с 3 детьми, и жить нам приходилось в одной паршивой квартире одного паршивого дома. Сама работала на 2 работах, дети весь день в школе — в общем, у нас-то в квартире было тихо, по крайней мере 5 дней в неделю.
А вот соседи снизу явно не работали, дрыхли днями напролет и устраивали бешеные тусовки ночами. Мы уже даже научились засыпать под орущую музыку, ржач и всякие вопли. Мусор, кстати, они частенько оставляли перед нашей квартирой. И да, я пыталась жаловаться и что-то с этим делать, но все бесполезно.
А спустя год такого дурдома досталось мне от бабушки пианино. И как только оно оказалось в нашей квартире, я тут же рванула играть сонаты Гайдна. Играю минут 15, слышу удары в пол. Ну я игнорирую, играю дальше. И снова удары, все сильнее и сильнее. Опять игнорирую. Но вот уже звонок в дверь. Тот самый сосед снизу просто в бешенстве весь, вопит о том, какая я хамка, ведь они спят! Я молчу. А сосед все ругается, орет, угрожает. Я молчу. Напоследок сосед выдает: «Да ладно, если бы еще музыка нормальная была!»
В общем, я так же молча закрыла дверь и вернулась к пианино. Пришло время Рахманинова. © Sam Humphreys / Quora
- Прихожу я как-то домой, а все в дыму. Долго не могли найти причину, а потом оказалось, что соседи снизу умудрились поставить мангал прямо на плиту, чтобы шашлыки в квартире делать. Да, детектор угарного газа все-таки нужен. © Faeriebee99 / Reddit
- Сегодня целый день слушаю, как сосед сверху планомерно сходит с ума. Он уже:
— орал дурным голосом «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ-Я-Я!»;
— демонически хохотал;
— пел песни Бейонсе;
— от кого-то бегал и все ронял;
— высоким голосом делал «грррррр»;
— топал и громко говорил «ТОП!».
Думаю, мы должны подружиться. © lessprit / Twitter
- В соседней квартире живет старенькая бабушка, честно говоря, я даже имени ее не знаю. Но всегда, когда вижу, помогаю ей поднять пакеты по лестнице, когда собираюсь в магазин, захожу к ней и узнаю, не надо ли чего. Бабушка всегда приветлива и вроде как рада принимать помощь. А недавно узнала от соседки снизу, что бабушка заходила к ней и жаловалась на жизнь, а в частности на то, как я мечтаю забрать ее квартиру себе, пристаю с помощью. Обидно было, конечно, очень, но решила не переставать помогать, когда это необходимо, а она пусть думает что хочет. © Палата № 6 / Vk
- А наш сосед раньше очень любил слушать громко рок. Включал он его после 10 вечера, и уснуть просто было невозможно (громкость была такая, что кровать тряслась). Ходила, просила, ругалась, вызывала полицию... И вот в одну ночь он опять врубил рок. А одеваться, спускаться и идти в другой подъезд очень не хотелось, так что я взяла швабру, открыла окно, протянула эту швабру до его окна и постучала хорошенько. Больше я музона не слышала. © Татьяна Валуева / Facebook
А у вас случались незабываемые истории, связанные с соседями? Как это было?
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