19 человек, которые хотели купить одежду, но стали жертвами дизайнерского креатива

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Вы наверняка согласитесь, что создавать практичные и при этом оригинальные вещи — задача не из легких. Но некоторые дизайнеры подходят к своей работе то ли слишком серьезно, то ли, наоборот, легкомысленно, в итоге покупателям остается только фотографировать эти шедевры.

Мы в AdMe.ru не можем налюбоваться на 19 работ дизайнеров, на которых внезапно напало вдохновение.

1. Максимально невидимая молния

2. В этом спортивном бюстгальтере вы будете выглядеть так, словно у вас всегда потеет под грудью

3. «Мои ноги просто горят от боли. Кто вообще до этого додумался?»

4. Не лучшее место для висячих кроличьих ушей

5. «У меня есть классные носки, но здесь две правые косолапые ноги»

6. Надпись на рубашке: «Не мнется»

7. Эти декоративные молнии протирают дырки при ходьбе

8. Не самая удачная расцветка пижамы

9. Если вдруг зимой очень захотелось вспомнить лето

10. «Сначала мне это показалось смешным. Но потом я понял, что карман даже не ровно посередине. И теперь это сводит меня с ума»

11. «Кто бы ни шил это детское боди, он вряд ли когда-то видел человеческих детей»

12. «Нашла это пару дней назад в одном магазинчике. Я подумала, что это скорее сумка, но продавцы поставили вещицу на полку с обувью»

13. Когда хочешь быть крутым ковбоем даже на катке

14. «Купил носки с Бэтменом. Но когда надеваю джинсы, видно только его нижнюю часть»

15. «На новом платье моей жены всего два кармана. И это один из них»

16. «Долго изучала таблицу размеров на сайте, чтобы идеально подобрать размер бюстгальтера. И вот что получила в итоге»

«Размер чашечки — B—J».

17. «Мне сказали, что сшили рубашку по моим меркам. Говорят, что я нигде не нашел бы такую»

18. «Они утверждают, это сделано специально, чтобы ткань не растягивалась, когда я сажусь»

19. «Это худшая обувь, которую я когда-либо видел»