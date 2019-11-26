19 человек, которые хотели крутую обновку, а заплатили за какое-то барахло

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В странах Европы доля возвратов купленных товаров достигает 53 %. Мы разыскали людей, которые не поленились выложить в соцсети свои примеры на тему «Ожидание и реальность». Кто-то купил платье, поверив красивому фото в инстаграм-аккаунте; другой оплатил индивидуальный пошив; а кто-то просто воспользовался услугами интернет-магазина и был разочарован.

AdMe.ru желает вам никогда не попадать в ситуации, в которых оказались герои нашей статьи, заказав что-то и пожалев об этом.

«Знакомая заказала у швеи платье, скинула ей образец и дала $ 200 на материалы, оплатила работу. В итоге ее обманули. Ситуация печальная, но вы только посмотрите на это „платье“! Я просто рыдаю»

Кажется, это две совершенно разные вещи

Девушка заказала платье в инстаграме, и вот что ей пришло

«Не хочу поднимать шумиху, но, кажется, кто-то украл все блестки с брюк, которые я заказала»

С необычным кроем лучше вообще не рисковать

Покупка аксессуаров в интернете — задача повышенной сложности

«Заказала платье на выпускной из Китая, и вот что мне пришло. Мне 17, и мое сердце разбито»

Когда покупала шорты, а получила трусы с мопсами. Мужские

«Тот, кто делал этот вырез для головы, явно что-то напутал с замерами. В итоге я — индейка в цветочек»

Вы там вообще в порядке?

«Племянник заказал свитер. Радовался, что тот стоит $ 40, а остальные — вдвое дороже. Такая вот экономия»

«Я очень расстроен».

Оверсайз, при создании которого что-то явно пошло не так

«Когда покупаешь кроссовки для тренировок, а получаешь... то, что справа. Это прикол такой?»

Длина брюк превзошла все ожидания

«Купила платье, чтобы пойти в нем на свадьбу к двоюродной сестре. Мне прислали это»

«Заказал на ASOS дерзкую черную футболку. Пришло это»

«Не прошло и дня, как $ 150 отправляются в мусорную корзину»

Комплект, части которого не совпадают по цвету

«Заказали обувь 43-го размера онлайн. Банан — для масштаба»

Какая самая досадная покупка случалась у вас?