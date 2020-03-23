19 человек, которые хотели бы выглядеть на свой возраст, но генетика распорядилась иначе

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Многие люди все отдали бы за то, чтобы выглядеть младше своих лет. Конечно, счастливчики, которым повезло с генетикой, получают массу комплиментов по поводу своей внешности, но у такого удачного стечения обстоятельств есть и обратная сторона. Вечно юных мужчин и женщин часто не воспринимают всерьез, путают со школьниками и у них постоянно требуют паспорт.

Мы в AdMe.ru выяснили, как живется взрослым, которые смотрятся просто возмутительно молодо, и героями каких курьезных историй они становились.

1. «Жена попросила сбрить бороду. Теперь я похож на девочку»

2. «Маме 42. Все думают, что она моя сестра»

3. «Мне 30 лет, сыну 8. Когда я пошла покупать ему цветы в школу, у меня спросили: „В 9-й класс идешь?“»

4. «Мне 28, и жена уже начала переживать: 5 лет вместе, а я все выгляжу на 16»

5. «Мне чуть за 30. Один поклонник сказал, что я выгляжу как его дочь»

6. «Мне 24, ребенку почти 3. Мою маму всегда принимают не за бабушку, а за маму моей дочери»

7. «Мне 27. Не меняюсь с 17 лет»

8. «Моему знакомому (в центре) 23 года, он хозяин лавочки на рынке. Люди часто спрашивают, почему несовершеннолетнего поставили за прилавок»

9. «Я выгляжу как подросток. Мне 25. Когда я с мамой, все думают, что мой 2-летний сын — мой брат»

10. «Мне стукнуло 30, а в магазинах до сих пор спрашивают паспорт»

11. «Мне 22, но выгляжу я на все 15. С младшей сестрой, которой 13 лет, нас часто принимают за подружек»

12. Когда отмечаешь 30-летие, но никто не верит надписи на ленте

13. В свои 26 он выглядит как выпускник школы

14. Верится с трудом, но этому парню 40 лет

15. Звучит нереально, но этой хрупкой девочке 32 года

16. «Надеюсь, я всегда буду выглядеть на 18. Мне скоро 25»

17. «Отвела дедушку в поликлинику, и врач спросил у меня, почему я не в школе. Мне 28»

18. Сколько лет вы дали бы этой девушке: 16 или 18? А ведь ей 35

19. «Это моя сестра, которой 37 лет»