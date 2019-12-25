19 человек, которые хотели бы тихонько сжечь свои старые фото

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Ощущение ностальгии помогает сохранить в памяти положительные эмоции, а также справляться с задачами в будущем. Просматривая старые снимки, какими бы странными они ни казались на сегодняшний момент, мы не можем остаться равнодушными. Герои нашей подборки поделились в соцсетях фотографиями из семейных архивов, которые в равной мере абсурдны и запредельно милы.

AdMe.ru не смог пройти мимо фотоисторий, размещенных на Reddit. Мы уверены, что каждому из наших читателей найдется что добавить к этой подборке.

«Поход в музей. Мама попросила сделать фото. К сожалению, это выглядит так, будто я прикасаюсь к скульптуре, а не пытаюсь ее прикрыть»

«2002 год. Что-то я не очень радуюсь игре»

«8 класс, 2001 год. Мои танцевальные навыки с тех пор не улучшились»

«Это 2010-й. Мне 15 лет, и я считаю себя крутейшим подростком на планете»

«1992 год. Я наблюдаю, как мама целует Санта-Клауса»

Когда прическа немного ограничивает видимость

«То, как мы одевались, вызывает некоторые вопросы»

«Каждый праздник мои родные достают мои фото конца 90-х, чтобы посмеяться»

«1995 год. Я не был популярным ребенком»

«Моя фотография в 7 классе. Я подписала ее так: „Мои ногти могут быть белыми, но душа моя черна как ночь“»

«Зажигаю. Свитер в качестве банданы. 1987 год»

«Она просто не могла устоять перед моими сальными волосами»

«Я делала обувь из скотча и носила ее в школе и на улице. Нужно сказать, я думала, что очень крута»

«Мне 12 лет, и я великолепно смотрюсь между двумя видеокассетами»

«В детском саду, 1993 год»

«Моя мама заплатила кому-то, чтобы мне сделали ТАКУЮ стрижку»

«Выиграла бесплатную фотосессию. Отказалась снимать папины солнцезащитные очки. 2001 год»

«1998 год. Мне 11 лет, и я стащил мамину краску для волос»

«Детские прически — лучшие. 1991 год. Мне было 6 лет, и я выбрал себе одежду для фотосессии»

Какое свое старое фото вы обожаете до сих пор?