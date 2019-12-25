19 человек, которые хотели бы тихонько сжечь свои старые фото
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Ощущение ностальгии помогает сохранить в памяти положительные эмоции, а также справляться с задачами в будущем. Просматривая старые снимки, какими бы странными они ни казались на сегодняшний момент, мы не можем остаться равнодушными. Герои нашей подборки поделились в соцсетях фотографиями из семейных архивов, которые в равной мере абсурдны и запредельно милы.
AdMe.ru не смог пройти мимо фотоисторий, размещенных на Reddit. Мы уверены, что каждому из наших читателей найдется что добавить к этой подборке.
«Поход в музей. Мама попросила сделать фото. К сожалению, это выглядит так, будто я прикасаюсь к скульптуре, а не пытаюсь ее прикрыть»
«2002 год. Что-то я не очень радуюсь игре»
«8 класс, 2001 год. Мои танцевальные навыки с тех пор не улучшились»
«Это 2010-й. Мне 15 лет, и я считаю себя крутейшим подростком на планете»
«1992 год. Я наблюдаю, как мама целует Санта-Клауса»
Когда прическа немного ограничивает видимость
«То, как мы одевались, вызывает некоторые вопросы»
«Каждый праздник мои родные достают мои фото конца 90-х, чтобы посмеяться»
«1995 год. Я не был популярным ребенком»
«Моя фотография в 7 классе. Я подписала ее так: „Мои ногти могут быть белыми, но душа моя черна как ночь“»
«Зажигаю. Свитер в качестве банданы. 1987 год»
«Она просто не могла устоять перед моими сальными волосами»
«Я делала обувь из скотча и носила ее в школе и на улице. Нужно сказать, я думала, что очень крута»
«Мне 12 лет, и я великолепно смотрюсь между двумя видеокассетами»
«В детском саду, 1993 год»
«Моя мама заплатила кому-то, чтобы мне сделали ТАКУЮ стрижку»
«Выиграла бесплатную фотосессию. Отказалась снимать папины солнцезащитные очки. 2001 год»
«1998 год. Мне 11 лет, и я стащил мамину краску для волос»
«Детские прически — лучшие. 1991 год. Мне было 6 лет, и я выбрал себе одежду для фотосессии»
Какое свое старое фото вы обожаете до сих пор?
Фото на превью fluffymoonbah / reddit