19 человек, которые наивно полагали, что самостоятельно подстричься не так уж и сложно

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Бывало с вами такое — очень хочется сменить прическу и нет сил ждать, когда это сделает парикмахер? Герои нашей статьи почувствовали нечто подобное. Они решили, что вполне могут доверить свои волосы родственникам или даже справиться самостоятельно. И хотя все пошло не по плану, они не стали отчаиваться, а просто сделали себе фотографии «на память».

AdMe.ru в восторге от людей, которые не только не придают большого значения своим провальным экспериментам над внешностью, но и находят в себе силы посмеяться над произошедшим.

1. «Недавно я решила изменить свой стиль, и теперь мне любопытно: я совершила ужасную ошибку? Может, добавить пару косичек и просто отрастить волосы?»

2. «Я уже заканчивал стричь волосы машинкой и не заметил, что насадка сломалась. Теперь моя прическа выглядит вот так. Я называю ее „Зебра“»

3. «Хотя моя двоюродная сестра не парикмахер, а сантехник, я позволила ей меня подстричь. Теперь я вылитая Тина из „Закусочной Боба“»

4. «Попросил жену сделать мне стрижку как у Оливера Три»

5. «Купила новые щипцы для волос, с которыми „гарантированно не будет проблем“»

6. «Я решила, что сейчас самое время сделать что-то, о чем я потом пожалею»

7. «Казалось бы, что может пойти не так, если я попытаюсь подстричься, не посмотрев инструкцию для триммера?»

8. «Сделала сама себе химическую завивку. Надеюсь, после того как я смогу их помыть и уложить, они не будут выглядеть такими сухими и взъерошенными»

9. «Вот к чему может привести скука и чрезмерная уверенность в своих силах»

10. «За последние 3 месяца я дважды осветлила волосы, и теперь мои кудряшки пропали»

11. «Урок, который я сегодня выучил: никогда не позволяйте родственникам вас стричь. Это было настолько ужасно, что мне пришлось полностью сбрить волосы»

12. «Впервые в жизни воспользовалась бигуди. Это была ужасная ошибка»

13. «Мы с мужем решили, что и сами можем подстричь сына. Но с каждым щелчком ножниц прическа становилась все хуже, мы начали паниковать, ссориться и пытаться все исправить. Пришлось оставить все как есть. К счастью, он слишком маленький, чтобы из-за этого переживать»

14. «Попытался сам себя подстричь, но насадка на машинке была плохо прикреплена. К счастью, волосы на макушке достаточно длинные, чтобы прикрыть это безобразие»

15. «Однажды я, взрослая женщина, решила, что подстричь себе челку будучи навеселе — отличная идея. Она отрастала очень долго, приходилось прикрывать ее повязками, и было стыдно выйти на улицу. Это были тяжелые времена»

16. «Попросил маму меня подстричь. Спасибо, мам»

17. «Я пытался самостоятельно покрасить волосы в фиолетовый. Это была настоящая череда ошибок: мало того что краски было слишком мало, так еще и весь измазался»

18. «Я позволила брату меня подстричь. Он не только слишком много сбрил по бокам, но еще и уронил машинку и полностью сбрил волосы на макушке»

19. «Позволила маме подстричь мне челку. Я хотела, чтобы она была чуть выше бровей. К счастью, теперь она уже отросла, но тогда для меня это была настоящая трагедия»

Расскажите нам, о каких своих экспериментах над волосами вы жалеете больше всего?