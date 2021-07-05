19 человек, которые хакнули эту жизнь. Да так, что остается только челюсть с пола подобрать

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Смекалка у некоторых людей работает лучше швейцарских часов. Благодаря своей сообразительности герои сегодняшней подборки не только сумели найти выход из затруднительных ситуаций, но и заслужили уважение пользователей интернета.

AdMe.ru считает, что умение играючи справляться с любыми вызовами — это талант. Хорошо, что пользователи решили поделиться своими находками с человечеством.

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