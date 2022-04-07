19 человек, которые если уж купят вещь, то на полжизни, не меньше

Приобретая новую вещь в магазине, мы в глубине души рассчитываем на то, что она сделана из качественных материалов и прослужит долго. Однако покупки не всегда бывают удачными. Новым девайсам нередко дают фору вещички из прошлого, которыми пользовались еще наши бабушки и дедушки.

Мы в AdMe.ru любим винтажные предметы быта, сделанные на совесть. Поэтому с удовольствием посмотрели на фото от пользователей соцсетей, которые похвастались практичными, прочными и качественными вещами. Они служат верой и правдой уже нескольким поколениям.

«Кое-что из этого родители купили еще в 60-х, кое-что нашли в комиссионке. Готовлю в них почти каждый день»

Обалдеть, да они же как новые! © Federal-Print6866 / Reddit

«Новая версия моего плюшевого мишки из детства, который был со мной больше 20 лет»

«Этой посудине больше 50 лет, но в ней до сих пор можно приготовить закуски»

«Мой друг отреставрировал Polaroid SX-70 своего дедушки. Фотоаппарат из 1970-х снова работает!»

«Моей кружке в этом году исполняется 33 года. Пью из нее каждый день»

«Детский телескоп показывает ту самую дату, когда он только появился у меня. А это было 20 лет назад»

«Микроволновка моих дедов еще раз доказывает, что раньше вещи делали на века. Они до сих пор ей пользуются, хотя изготовлена она была аж в 1984 году»

«Мой дедушка купил этот сварочный шлем примерно в то время, когда я родился, в конце 80-х. Я использую его по сей день»

«Я нашел в своем доме 1995 года FM-радиоприемник, который до сих пор работает, и я его слушаю»

«У родителей есть старый степлер, которым они до сих пор пользуются»

«Нашел видеомагнитофон на чердаке дома в деревне. Подключил к телевизору — заработал как новый»

«Мой прадедушка хвастается своим новым ящиком для инструментов в начале 1980-х. А я им пользуюсь и сегодня»

«Я купил этот мастихин более 30 лет назад и создал с его помощью множество картин»

Мастихин (или художественный шпатель) — это специальный инструмент, который используют в масляной живописи. — Прим. AdMe.ru.

«Прабабушка моей девушки купила эту машинку в 1925 году. Моя девушка и сегодня шьет на ней»

«Мои родители купили корзину для белья 40 лет назад. В детстве я представлял, что это лодка или панцирь черепахи. Она и сейчас в отличном состоянии»

«У нас в деревне парень с девушкой ездят на таком раритете: 43 годика байку, а он до сих пор на ходу»

«Так выглядит моя самая старая пара обуви, которую я ношу регулярно. Этим лоферам уже 9 лет»

«Слева стоит моя зубная щетка, которой 20 лет»

«Флип-часы, купленные в 60-х»