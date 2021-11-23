19 человек, которые однажды решились на пластическую операцию и в результате сорвали настоящий джекпот
Непривлекательных людей не бывает — каждый человек хорош по-своему. Эта простая истина известна всем, тем не менее порой нам не хватает совсем немного для того, чтобы чувствовать себя уверенными и радоваться отражению в зеркале. И это тоже совершенно нормально. Вот и герои нашей сегодняшней подборки решились скорректировать внешность, вверив себя врачам. И остались более чем довольны.
Мы в AdMe.ru от всего сердца рады за них. Ведь любовь к самому себе и удовлетворение собственной внешностью — большой шаг к тому, чтобы стать по-настоящему счастливым.
«Мой прогресс: после брекетов и двойной операции на челюсти»
Ровно год после пластики верхней и нижней челюсти
Спустя полгода после пересадки волос
«С помощью ботокса я подправила свою улыбку и с тех пор влюблена в нее!»
«Сделал операцию по исправлению прикуса и изрядно похудел»
«После установки импланта в подбородок и ринопластики. Это того стоило!»
«После операции по восстановлению мочки уха. Обожаю то, как я выгляжу»
«Операция на челюсти была необходима, но какой же мощный эстетический бонус я получил!»
«Спустя 7 дней после нижней блефаропластики. Отек еще есть, но я уже безумно довольна»
«Спустя 9 месяцев. Лучшее решение в моей жизни»
10 единиц ботокса полностью устранили неровности на подбородке
«Двойная пластика челюсти, костная коррекция, лифтинг. Наконец-то все завершено»
До операции на уши и через день после нее
Ринопластика. До и после
«До и после ринопластики. Я очень довольна»
«6 недель спустя после пластической операции на носу. Думаю, это просто невероятно»
До коррекции подбородка и 5 месяцев спустя
До и после операции по поднятию уголков век и блефаропластики
Фото до коррекции носа и через год после нее
А как вы относитесь к пластическим операциям?
Фото на превью corvid_creature / Reddit
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