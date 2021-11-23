19 человек, которые однажды решились на пластическую операцию и в результате сорвали настоящий джекпот

Непривлекательных людей не бывает — каждый человек хорош по-своему. Эта простая истина известна всем, тем не менее порой нам не хватает совсем немного для того, чтобы чувствовать себя уверенными и радоваться отражению в зеркале. И это тоже совершенно нормально. Вот и герои нашей сегодняшней подборки решились скорректировать внешность, вверив себя врачам. И остались более чем довольны.

Мы в AdMe.ru от всего сердца рады за них. Ведь любовь к самому себе и удовлетворение собственной внешностью — большой шаг к тому, чтобы стать по-настоящему счастливым.

«Мой прогресс: после брекетов и двойной операции на челюсти»

Ровно год после пластики верхней и нижней челюсти

Спустя полгода после пересадки волос

«С помощью ботокса я подправила свою улыбку и с тех пор влюблена в нее!»

«Сделал операцию по исправлению прикуса и изрядно похудел»

«После установки импланта в подбородок и ринопластики. Это того стоило!»

«После операции по восстановлению мочки уха. Обожаю то, как я выгляжу»

«Операция на челюсти была необходима, но какой же мощный эстетический бонус я получил!»

«Спустя 7 дней после нижней блефаропластики. Отек еще есть, но я уже безумно довольна»

«Спустя 9 месяцев. Лучшее решение в моей жизни»

10 единиц ботокса полностью устранили неровности на подбородке

«Двойная пластика челюсти, костная коррекция, лифтинг. Наконец-то все завершено»

До операции на уши и через день после нее

Ринопластика. До и после

«До и после ринопластики. Я очень довольна»

«6 недель спустя после пластической операции на носу. Думаю, это просто невероятно»

До коррекции подбородка и 5 месяцев спустя

До и после операции по поднятию уголков век и блефаропластики

Фото до коррекции носа и через год после нее