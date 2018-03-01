19 человек, которые достойны стать чемпионами селфи-олимпиады

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На смену недавней зимней Олимпиаде пришла другая, в которой может принять участие любой желающий. Причем для этого не нужно никуда ехать — достаточно лишь сделать селфи, и чем оно безбашеннее, тем лучше. Пользователи интернета устроили флешмоб под названием Selfie Olympics, где продемонстрировали свои самые уникальные навыки: кому-то под силу лазать по стенам, словно Человек-паук, другие умеют летать на метле, а кое-кто может делать селфи на кроссовку.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию подборку селфи-чемпионов, каждый из которых заслуживает особой медали — если уж не за спортивную подготовку, то по крайней мере за смелость посмеяться над собой.

Чемпион по «велогольфу»

«Мне срочно нужно золото»

Умение держать равновесие пригодится в любой ситуации

А эта девушка явно занималась балетом

Отличный способ накачать мышцы и заодно уделить внимание своему питомцу

Пора уже и собак брать на Олимпиаду, как вы считаете?

«Я представляю Египет»

«А я представляю мой цветочный сад. Бонжур!»

Как жаль, что квиддич пока не входит в число олимпийских видов спорта

«Я бы с удовольствием занималась этим спортом как можно больше, но где взять время?»

А так в наши дни умеет абсолютно каждый

Покоритель вершин

«Мы не знаем, что мы делаем, но вот вам селфи»

«Я надеюсь принести своей стране золото»

«Все для моих поклонников»

Настоящий профессионал может сделать селфи даже на кроссовку

Ну какая Олимпиада без ковбоев?

«Могу я тоже поучаствовать?»

Кажется, у нас есть победитель