19 человек, которые долго шли к своей цели и наконец пришли

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Книги о мотивации и вере в себя в последние годы находятся на пике популярности. Однако они не отражают реальную картину мира, и каждый, кто хотел достичь своей цели, знает, каким долгим может быть путь к мечте. Но чем сложнее что-то достается, тем искреннее радость от покорения очередной жизненной вершины.

Мы в AdMe.ru вдохновились историями счастливых людей, которые пришли к успеху и обрели счастье, несмотря на мучительное ожидание и временные трудности.

1. «Слева: я в 2015 году в свой первый день работы на ресепшене в 4-звездочном отеле. Справа: я 2 дня назад, после того как меня повысили до управляющего в том же отеле. Чувствую себя невероятно счастливым»

2. «После почти 4 лет совместной жизни мы взяли собаку из приюта. Эти двое подарили мне еще больше счастья и любви, чем можно было представить»

3. «После 4 лет борьбы с депрессией и тахикардией, в течение которых я не мог выйти из дома без учащенного сердцебиения, я наконец набрался смелости и решился на операцию»

4. Семья собиралась взять из приюта кошку и нашла там свою потерянную собаку

5. «Моя мама на презентации ее детской книги. Она осуществила мечту всей своей жизни и стала писателем, которого опубликовали»

6. «Примерно год назад моя собака напугала племянницу, облаяв ее. У девочки появился страх перед собаками и лаем. Она усердно над этим работала и месяц назад гордо заявила, что больше не боится»

7. «Я ждал 24 года и сегодня впервые завел щенка»

8. «Записка, которую я нашла, после того как наконец рассказала своему парню о 2 годах борьбы с депрессией и беспокойством»

«Шен! Ты красивая. Я ценю тебя. Я уважаю тебя. Я прислушиваюсь к тебе. Ты потрясающая. Ты терпишь меня! А это доказывает, что ты сильная. Ты любима. Я люблю проводить время с тобой. Мне нравится просто тусоваться с тобой. Я люблю тебя за то, кто ты есть. Я просто люблю тебя. Не могу дождаться встречи с тобой сегодня вечером!»

9. «4 июля я стал отцом. А теперь наконец-то стал гражданином США. 2019 год будет самым патриотичным в истории!»

10. «10 лет я прятал свою улыбку, стыдясь и смущаясь ее. А теперь я могу улыбаться. Посмотрите на мои новые верхние зубы!»

11. «Я никогда не был в отношениях больше 2 месяцев. Приблизившись к возрасту в 40 лет, потерял надежду найти „ту самую“. Я ошибался. Сделал предложение в прошлую пятницу, и она сказала „да“!»

12. «Всегда говорил маме, как на самом деле важны хобби. На этой неделе она наконец начала рисовать, и я горжусь ею. Вот ее последняя работа»

13. «Сегодня услышал свою песню по радио! Пусть это местная станция, но я все равно в восторге»

14. «В июле я отправилась в путешествие по стране, чтобы осуществить мечту детства и увидеть Большой каньон. Оказавшись там, я радовалась как ребенок в кондитерской»

15. «Я наконец получила сертификат и устроилась работать преподавателем после окончания колледжа. Встречайте нового учителя математики»

16. «В этом году, после 9 лет жизни с несносными соседями и в плохих условиях, мы наконец-то купили дом!»

17. «Наша съемочная группа получила приз за лучший фильм! Мы едем в Амстердам, чтобы посоревноваться с лучшими киноделами»

18. «Всю жизнь хотела завести собаку. Когда уже отчаялась найти подходящий вариант, оказалось, что этот щенок был на передержке у девушки в 5 минутах ходьбы от моего дома»

19. Встретил ту же стюардессу 15 лет спустя. Только он теперь тоже бортпроводник

А в вашей жизни случались серьезные преграды на пути к цели?