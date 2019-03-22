19 человек, которые делают фото круче профессионалов

31 2

34

11.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Фотография позволяет запечатлеть не только момент, но и эмоции, которые мы в этот момент испытываем. Это и делает снимки незабываемыми. Но также незабываемыми их делает фантазия фотографа, ведь с помощью перспективы, выдержки и коррекции можно лизнуть Пизанскую башню, поймать облака в бутылку и отправиться в Страну лилипутов.

AdMe.ru собрал как раз такие кадры, и нам не терпится ими поделиться.

1. Зачем нужна доска для серфинга, если есть спина друга?

2. Полетаем?

3. Выпей меня, Алиса

4. Кому нужны огнедышащие драконы, если можно выдыхать радугу?

5. Эврика! Эврика!

6. Где земля встречается с небом

7. В армии скучно не бывает

8. Когда хочешь подарить кому-то облако

9. Я тебя вижу. А ты меня?

10. Держись, главное, держись

11. В жизни важно соблюдать баланс

12. Такое можно сделать только с настоящими друзьями

13. «Сдерживаю осень от наступления»

14. Почувствуй себя Гулливером

15. Раскрасить небо тоже возможно

16. Подбери солнце, а то что оно валяется?

17. Это очень длинная борода... Или нет?

18. Свадьба глазами друзей

19. В футбол можно играть и солнцем