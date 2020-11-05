19 человек, которые даже представить не могут, как тяжело рядом с ними жить
Как бы мы ни любили своих родных и близких, порой они могут доводить нас до белого каления. А все из-за мелких и, может быть, незначительных, но все же раздражающих моментов — бытовых привычек. Кто-то не моет за собой посуду, кто-то превращает ванную после чистки зубов в маленькое царство хаоса, а есть люди и вовсе с незаурядными способностями к ведению хозяйства.
Нам в AdMe.ru встречалось немало странных родственников, но таких уникумов, как в нашей подборке, надо еще поискать.
«Вот так моя девушка ест»
«Моя зубная паста и тюбик моей девушки»
«Мой муж отказывается использовать кастрюлю побольше, чтобы разогреть свой суп»
«Именно так мой парень разрезает пиццу — чтобы, не дай бог, не разрезать кусочки пепперони»
«Это мне муж так „помогает“ — собирает остатки макарон в один контейнер»
«Мой парень никогда не доедает свои хлопья с молоком, а просто выливает остатки в раковину, где они и валяются. А мне приходится это убирать»
«Вот как мой парень „собирает“ грязное белье в корзину»
«Мой набор накидных ключей после кого, как им попользовался сын»
«Моя жена оставила мне „половину“ KitKat»
«Моя жена наконец-то начала использовать клипсы для пакетов, которые я купил»
«Леди и джентльмены, „работа“ моей сестры»
«Я женился на человеке, который делает вот это»
«Мои бабушка с дедушкой никогда не очищают свой пульт»
«Я хотел приготовить что-нибудь вкусненькое, но эта отвратительная привычка моего соседа по квартире внесла коррективы в мой план»
«Моя мама спросила меня, почему ее новые наушники не работают»
«Я сделал банановый хлеб, и моя девушка отрезала себе первый кусочек»
«Мой сын ест пиццу только так»
«Моя жена постоянно складывает кухонную утварь в духовку. Но беда в том, что я не проверяю ее содержимое перед тем, как включить»
«Муж использовал мой любимый нож как садовый инструмент»
А какие выбешивающие бытовые привычки есть у ваших родственников?
Фото на превью jachal68 / reddit