19 человек, которые чуть не стали миллионерами, но в последний момент удача повернулась к ним задом

Однажды, когда был еще молод и предприимчив, я предложил отцу расфасовывать семечки по пакетам и продавать. Ими только бабки торговали в кулечках, ну и на рынке на развес. Папа сказал, что это никому не нужно — и так на каждом углу бабуля сидит. До сих пор вспоминаем об этом с унынием. © VMX49 / Pikabu

Был у нас в городе заброшенный кинотеатр. Я тогда друзьям сказал, что неплохо было бы его под ресторан переделать, с двумя зонами. Одна для людей в возрасте, которые хотят спокойно посидеть. А вторая для молодежи с танцполом и современной музыкой. Друзья поржали, решив, что план плохой и здание легче снести.

Спустя несколько лет появился бизнесмен из Москвы, выкупил этот кинотеатр и разделил на зоны: ночной клуб, караоке и ресторан. © Eqiulibr / Pikabu