19 человек, которые чуть не стали миллионерами, но в последний момент удача повернулась к ним задом
Ежегодно несколько миллиардов долларов лотерейных выигрышей остаются невостребованными. Некоторые люди попросту забывают о купленных билетах, а другие не проверяют их, узнав, что не выиграли джекпот, хотя есть и второстепенные призы. Но, оказывается, есть куда более грустные истории о несостоявшихся богачах.
Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем каждому незадачливому «почти миллионеру». А всем остальным желаем быть удачливыми, как дама из бонуса.
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Начало 90-х. Мы с мужем утром показываем Москву американцу, который приехал по работе. И мне запомнился такой диалог.
— Где можно попить кофе?
— Нигде, рестораны открываются часов в 12.
— Так откройте кофейню навынос, станете миллионерами.
Тогда мы только рассмеялись. © Simptomchick / Pikabu
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Моя мама долгое время играла в лотерею, используя наши с братьями дни рождения в качестве победных чисел. Однажды она могла выиграть более 2 млн, но ошиблась на одну цифру. Мама неправильно написала день рождения моего брата. © kleptophobiac / Reddit
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В далеких 50-х у моего дедушки был любимый мотоцикл, который ему пришлось продать, чтобы купить бабушке хорошее кольцо на свадьбу. Спустя десятки лет он узнал, что это была редкая модель. Их всего около 50 штук в мире, и каждый стоит солидных денег. Дедушка говорит, что ни капли не жалеет о своем поступке. © hippiebanana / Reddit
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Друг моей бабушки предложил ей вложиться в новое заведение, которое открывал его знакомый. Бабушка отказалась, потому что считала Wendy’s ужасным названием для ресторана. © TheJCatIncarnate / Reddit
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После университета пошел работать в IT-компанию. И у нас продавали очень простую программу, на которой фирма зарабатывала миллионы. Любой технарь сможет написать ее менее чем за день, но стоит это копейки. Я и подумать не мог, что на этом можно разбогатеть, просто поставив цену выше рыночной. © smirnov.georgy / Pikabu
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В 2004 году познакомился с бизнесменом из Москвы. Он удивился, когда не увидел у нас ни одной автомойки. И сказал, что возле переезда самое место для нее. Я ему тогда ответил, что туда никто не будет ездить и проще на пруд смотаться, чем платить 200–300 рублей. Сейчас возле переезда целых 3 автомойки. © Eqiulibr / Pikabu
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Мне было около 7 лет в начале 90-х. Мама однажды запекла зачерствевший хлеб в духовке, и получились знатные сухари. Потом выяснилось, что если их посолить, то выходит еще вкуснее. Я и говорю родителям:
— А давайте напечем много сухариков, сделаем разные вкусы и будем продавать?
— Кто же их покупать-то будет? — ответили мне и посмеялись.
Теперь над этой историей смеюсь я. © shurskiy / Pikabu
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Купил много биткоинов, когда о них мало кто знал. А затем все продал до того, как биткоин вырос в цене. © 21fy7u / Reddit
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У M&M’s была акция. Тому, кто найдет в упаковке серую конфету, полагался крупный выигрыш. А недавно мы говорили с мамой о странных вещах, которые ели, и она вспомнила серое драже M&M’s. Мама сказала, что закинула в рот целую горсть конфет, но серая оказалась пластиковой, поэтому ее пришлось выкинуть. © todachinnie / Reddit
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Однажды, когда был еще молод и предприимчив, я предложил отцу расфасовывать семечки по пакетам и продавать. Ими только бабки торговали в кулечках, ну и на рынке на развес. Папа сказал, что это никому не нужно — и так на каждом углу бабуля сидит. До сих пор вспоминаем об этом с унынием. © VMX49 / Pikabu
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Был у нас в городе заброшенный кинотеатр. Я тогда друзьям сказал, что неплохо было бы его под ресторан переделать, с двумя зонами. Одна для людей в возрасте, которые хотят спокойно посидеть. А вторая для молодежи с танцполом и современной музыкой. Друзья поржали, решив, что план плохой и здание легче снести.
Спустя несколько лет появился бизнесмен из Москвы, выкупил этот кинотеатр и разделил на зоны: ночной клуб, караоке и ресторан. © Eqiulibr / Pikabu
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Недавно прочел новость, что какой-то предприниматель изобрел «вечную ручку» и продает ее по $ 500 за штуку. Как же я удивился. Мой дед больше 10 лет назад сделал такую, чтобы экономить. Она пишет за счет наконечника из специального сплава, который окисляется при трении о бумагу. © Montagmorgen / Pikabu
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Мой прадед служил в Западной Африке. Незадолго до возвращения домой местный житель предложил ему огромную банку бриллиантов всего за 5 фунтов стерлингов. Прадед отказался, так как думал, что на обратном пути сумки будут проверять. Но никто даже не посмотрел в его сторону. © MPForSillyWalks / Reddit
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В конце 90-х на дружеских посиделках один ленивый знакомый, нарезая хлеб, предложил торговать уже нарезанным. Ох как все смеялись, говорили: «Ты же умный человек. Должен понимать, что нужна другая рецептура, чтобы не было крошек, машина для нарезки, специальная упаковка. Буханка станет дороже на несколько рублей. Кто такой хлеб покупать будет?» © danatek / Pikabu
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Приснился сон, что я выиграл крупный джекпот. Прямо посреди ночи проснулся, окрыленный удачей, и это чувство не проходило несколько дней. Купил билет, и вдруг приходит СМС: «Вы выиграли». Начал отплясывать, придумал, куда поеду, куда вложу деньги. Но удача прошла мимо — выигрыш составил 253 рубля. © MissBurpool / Pikabu
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Летом 2019 года неизвестный выиграл в лотерею $ 14,6 млн. Прошло полгода, но победитель так и не пришел за выигрышем. «Нет ничего более захватывающего для лотерейщиков, чем вручение большого джекпота. И нам очень грустно, что такой приз остался невостребованным», — сказал исполнительный директор лотереи Грегг Эдгар.
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Живу на Мальте и снимаю квартиру на пару с местным. Вчера он так обрадовался тому, что сделал совершенно новое, невероятное блюдо, которое еще не пробовало человечество. Он мгновенно придумал яркое название и гениальный бизнес-проект. А потом пришел я и сказал, что он изобрел оладушки. © sariel49 / Pikabu
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Несколько лет назад Coca-Cola запустила грандиозную акцию, в которой можно было выиграть $ 1 млн по коду на крышке бутылки. Я отправил код и через 6 недель получил письмо на электронную почту о том, что выиграл. Моя бабушка посчитала, что это чья-то шутка, на которую не нужно реагировать. К сожалению, я был слишком мал, чтобы ответить самостоятельно. © Dalmah / Reddit
Бонус
В 80-х жительница Великобритании Дебра Годдард за $ 13 купила на блошином рынке кольцо, думая, что это простая бижутерия. Камень был недостаточно блестящим и оправа посредственной, но для ежедневной носки кольцо даме подошло.
Когда из-за семейных трудностей Дебре понабились деньги, она решила отнести кольцо в ломбард. Каково же было ее удивление, когда ювелир разглядел в нем бриллиант в 26 карат. В итоге кольцо ушло с аукциона более чем за $ 600 тыс.
А вы слышали истории, когда богатство прошло в паре шагов от кого-нибудь? Возможно, с вами случалось что-то подобное?