19 человек, которые больше не могут молчать
Всех нас что-то да выводит из себя. Но существует особая категория случаев, которые могут достать практически каждого: бутылка питьевой воды в аэропорту, которая стоит целое состояние, мотоциклисты, которые демонстрируют рев своего мотора по ночам, и даже разряжающийся на морозе телефон.
Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем каждого, кто высказался в сети и получил за свое «бесит» солидарные лайки.
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Расскажите нам, что возглавляет ваш личный рейтинг раздражающих вещей.
Фото на превью wizard_severus / Twitter