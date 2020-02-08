19 человек, которые больше не могут молчать

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Всех нас что-то да выводит из себя. Но существует особая категория случаев, которые могут достать практически каждого: бутылка питьевой воды в аэропорту, которая стоит целое состояние, мотоциклисты, которые демонстрируют рев своего мотора по ночам, и даже разряжающийся на морозе телефон.