19 человек, к которым жизнь повернулась той стороной, которую еще никто не видел

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По статистике Google, каждую секунду пользователи интернета совершают 40 тысяч поисковых запросов. Казалось бы, при таких объемах потребления информации мы давно уже должны были увидеть все. Однако безграничный мир продолжает ежесекундно поражать нас, заставляя задавать поисковикам все новые и новые вопросы.

Мы в AdMe.ru существенно пополнили статистику запросов в Google, чтобы отыскать людей, которым удалось запечатлеть кое-что нетривиальное.

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