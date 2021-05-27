19 человек, к которым удача повернулась кое-чем неприличным

Драматичные истории, часто весьма нелепые, увы, случаются с нами на каждом шагу. Но кому-то «везет» больше остальных, и на их жизненном пути попадаются любители поиграть в крестики-нолики на капоте автомобиля, весьма меткие птички и просто недобросовестные производители.

Мы в AdMe.ru уверены, что герои нашей подборки уже попали в белую полосу везения и забыли эти ситуации как страшный сон. А в бонус мы традиционно поставили историю, которая гарантированно поднимет вам настроение.

«Покупатели VS декоративные яблоки в IKEA »

«Пытался взять связку бананов»

«Я рад, что припарковался на другой стороне улицы»

«Я и моя подруга долго бились с этим лабиринтом. Потом заглянули в ответ. Вот что производители нам предлагают»

Итак, теперь в Бразилии продают вот такую пиццу

Он заблокировал все станции для зарядки Tesla

«Пытался снять 60 $. Деньги застряли, и я не мог их вытащить. Затем банкомат засосал их обратно и все равно снял с моего счета $ 60!»

«Я съел уже полпорции салата, когда увидел, что в нем была гусеница»

«Кому-нибудь еще приходилось снимать активатор стиральной машины, потому что постирал новую коробку со скобами? Или это только мне так везет?»

«Результаты теста на аллергию: мой организм реагирует на все виды местных аллергенов!»

«Мой самый полезный маленький кухонный нож сегодня отправился на небо после 18 лет примерной службы»

Птица прицельно попала прямо в открытый клапан термокружки с утренним кофе

«Во время картинга телефон выскользнул из кармана и застрял под картом. Вот что я обнаружил в конце заезда»

«Я экономил 4 года, чтобы купить BMW, а через 3 дня этот кусок металла разбил фару моей машины. Автосалон требует $ 2 895 за установку новой»

«Средство для уничтожения плесени в моей ванной. Я ненавижу эту квартиру»

«Застрял в лифте, поднимаясь домой. Мне сказали, что техника придется ждать около 40 минут. А я ну очень хочу в туалет»

«Мой триммер переключился с 10 на 1 прямо во время стрижки»

«Только что продал свой старый комп. Отправив его по стране, я понял, что USB-порт моей беспроводной мыши все еще подключен к нему»

Такое и в страшном сне не приснится

Бонус: случай в лифте

Захожу в подъезд, иду к лифту. В руках у меня коробка с системным блоком. За мной идут парень с девушкой. Заходим в лифт: я первый, они за мной. Парень видит, что у меня в руках коробка, и спрашивает, какой мне нужен этаж. Мне на 8-й, а им на 14-й. В итоге на 8-м они выходят, а я нажимаю кнопку, чтобы закрылись двери, и еду дальше... Слышу, девушка начинает ржать. Думаю, вот жеж. Остановка, 14-й этаж, я выхожу. Вижу, дверь не моя, и понимаю... Они вышли меня выпустить, а я лифт угнал. © vladimir72406 / Pikabu