19 человек, из упорства которых хоть гвозди делай

Считается, что хвастаться нехорошо. По крайней мере, так нам часто говорили в детстве. Но порой после значимого достижения нас переполняют такие эмоции, что не поведать о своем счастье миру было бы преступлением.

Мы в AdMe.ru готовы хоть вечность восхищаться чужими победами. И просим вас присоединиться к чествованию сегодняшних героев.

«Всю свою сознательную жизнь я боялся плавать из-за своей дряблой кожи. Но сегодня все изменилось!»

«Мне 50, и я наконец-то получил степень магистра! Мой восторг словами не передать!»

«Мне все еще есть куда стремиться, но я сбросил 18 кг и сейчас вешу меньше 108 кг впервые с 2013 года»

«Словами не передать, как я горжусь моей женой!»

«Я сбросил вес, равный весу полноценного среднестатистического парня. Весил 239 кг, а сейчас — 148!»

«Депрессия была настолько сильной, что я месяцами мог не мыть посуду. Сегодня обе мои раковины впервые с весны стали чистыми. Я чертовски горжусь собой»

«Я так долго мечтал об этом произведении и после 42 часов нанесения крошечных мазков не мог не улыбнуться»

«25 лет трезвости. Слова для всех, кто только начинает этот путь. Ты справишься, я верю в тебя»

«Я только что переехал в жилье, в котором смогу все делать сам!»

«Сегодня закончил свою первую картину, сделанную на заказ»

«У меня церебральный паралич, из-за которого мне трудно бегать. Сегодня пробежала 3 км (с небольшими перерывами на ходьбу), и я очень горжусь собой!»

«Бег помогал мне в трудные времена. Не знала, как переживу 2020 год после травмы, но нашла новое хобби и сделала фонтан, мимо которого бегала каждый день»

«Сегодня ровно 3 года, как я окончательно избавился от рака. Шрам затянулся отлично, как по мне»

«Я занимаюсь искусством уже много лет, но никогда не рисовала части тела человека. Думала, что получится ужасно, но я искренне горжусь тем, что сделала!»

«У нас с женой теперь свой дом!»

«Следуйте за своей мечтой»

«Я учусь делать татуировки и сегодня впервые попробовал себя в цветном реализме»

«Я и мой папа у очага для костра, который мы только что собрали»

«После полугода ухода и полива — вот мой малыш-ананас»