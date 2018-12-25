19 человек, для которых Новый год — это отличный повод для иронии

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Новый год — праздник традиционный, можно даже сказать, консервативный. По всему миру его встречают примерно одинаково: украшают шариками и мишурой елку, а гирляндами — дом. Но есть люди, которые весьма оригинально смотрят на окружающие их вещи, в том числе и на этот праздничный день. Одни паяют рождественские венки из микросхем, другие лепят демонических снеговиков и доводят соседей до инфаркта, а третьи даже ищут праздничное настроение в бактериях.

Мы в AdMe.ru любим неординарный подход к любом делу, поэтому решили изучить, как готовятся к Новому году самые креативные пользователи сети. Их опытом теперь делимся с вами.

«Мой сосед по комнате украсил шарики портретами всех, кто живет в нашем доме»

Снеговики — для слабаков. То ли дело ледовики

«Слепите маленьких снеговиков, сделайте им фонарики вместо глаз. Взбодрите соседей!»

Когда вместо зимней рыбалки заставляют отмечать Новый год дома

Рождественский венок из отдела техподдержки

Рождество еще никогда не было таким мобильным

«Новогодняя елка моего мужа»

Скорее всего, этот рождественский эльф слишком много знал

Просто Гринч в полицейской машине едет на красный, ничего такого, листайте дальше

«Хотел увековечить Дамблдора в снежинке. Но почему-то получился Чубакка»

«Мой младший брат сделал это в школе. Мы назвали его детище Злым Снеговиком и теперь каждый год используем его в качестве праздничного украшения»

«Мой сын хотел быть синим рождественским огоньком на новогодней елке»

«Кажется, я уже готов к празднованию Рождества в этом году»

«Уровень праздничного настроения: новогодняя ель залипает в айпад»

«Сыну моих друзей 2 года, и это их новогодняя елка»

А это — новогодняя елка автомобилиста

«Мой приятель ненавидит Рождество и каждый год привносит что-то новое в декор дома»

«Я создал новогоднее настроение из бактерий в лаборатории»

Есть мнение, что в Австралии люди ходят вниз головой. Наверное, и Новый год празднуют соответственно

А как вы создаете новогоднее настроение? Используете традиционный подход или предпочитаете оригинальный взгляд на праздники?