19 человек, чья жизнь была бы скукотищей, если бы не их имена или фамилии

Сложно даже представить, сколько всего в мире имен. Но наиболее популярные из них одновременно принадлежат нескольким миллионам человек. С каждым годом все чаще можно встретить Голиафов и Афин, Зевсов и Аврор — тут, как говорится, кто во что горазд. Однако бывает еще и так, что родители придумывают для своих детей такие имена, что у тех просто нет шансов избежать курьезов в дальнейшей жизни.