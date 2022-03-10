19 человек, чья жизнь была бы скукотищей, если бы не их имена или фамилии
Сложно даже представить, сколько всего в мире имен. Но наиболее популярные из них одновременно принадлежат нескольким миллионам человек. С каждым годом все чаще можно встретить Голиафов и Афин, Зевсов и Аврор — тут, как говорится, кто во что горазд. Однако бывает еще и так, что родители придумывают для своих детей такие имена, что у тех просто нет шансов избежать курьезов в дальнейшей жизни.
Мы в AdMe.ru прошлись по просторам интернета и узнали, как пользователи сети живут со своими неординарными именами и фамилиями и с какими ситуациями при этом сталкиваются.
- Когда я учился в универе, имена у всех были неповторяющиеся: Саша, Леша, Игорь и так далее. Андрей тоже был один, но потом перевелся еще один, и возникла коллизия. Как из нее вышли студенты-технари? Правильно, так же, как поступают с повторяющимися буквами на чертежах: А и А’. В общем, с тех пор у нас в группе были Андрей и Андрей Штрих. © BootSect / Pikabu
- Работал у нас в конторе парень по фамилии Надь. Приехали мы однажды в гостиницу устраиваться, его спрашивают: «Как фамилия?» Он отвечает: «Надь». Администратор ручку отложила и заявляет: «О, мы с тобой тезки: ты — Надь, а я — теть Надь». © Anthony Walker / AdMe
- Регулярно работаю на стройках, где перед входом на объект необходимо заполнять документы на получение пропусков. И в свое время я работал с парнем по имени Наэр. И каждый раз, когда он приходил на заполнение документов, случался разговор примерно следующего содержания:
— Имя?
— Наэр.
— Роман? © 4WordsAllCaps / Pikabu
- Приятельница рассказывала: у ее знакомой дочка родилась по фамилии Первая, назвали именем Майя. © squirrel / AdMe
- По несчастью, сложилось так, что моя фамилия такая же, как имя у одной из девочек в мультфильме «Винкс». Каждый день ко мне в друзья просятся десятки малолетних поклонников. Они реально думают, что 25-летняя девушка может фанатеть от мультфильма о феях? © Подслушано / Ideer
- На работе приносят письмо на подпись. Читаю: «Уважаемый Олег Ексакустодианович». А фамилия обычная. Так, стоп! Значит, его папу звали, соответственно, Ексакустодианом. Какая прелесть. Залезла в интернет, посмотрела, что за имя такое. И оказалось, что это один из семи отроков Эфесских, мучеников III века. © 7Natti7 / Pikabu
- Коллега звонит родителям в деревню:
— Мама, здравствуй. У Оли девочка родилась, назвали Майей.
— Маня? Рая?
— Нет! Мам, папу позови! Пап, ей дали имя Майя!
— Мазя? Как?
— Как твою кобылу звали!
— Майка, что ли? Ну вы даете, городские! Хорошо, что не парень родился, а то бы его Полканом назвали. © tsarevna2 / Pikabu
- Работает у нас один сотрудник в соседнем филиале, мы часто общаемся по деловым вопросам и финансовым операциям. Его имя Карен. Представители того филиала послали к нам этого Карена, чтобы он участвовал в совещании. В назначенный день заходит огненно-рыжая дама в годах в деловом костюме. Спрашиваю:
— Здравствуйте, могу я чем-то помочь?
— Здравствуй, не узнаешь? Это я, КАрен.
Стоит ли говорить, как мне было неловко? Ведь я думал, что это какой-то бородатый КарЕн. © Vitorio.Scaletta / Pikabu
- В садике у дочери одногруппника звали Никитой. Имя как имя, думал я. А потом посмотрел на фамилию на шкафчике — Кожемяко! Действительно, с такой фамилией грех не назвать сына Никитой. © Ynblpb13 / Pikabu
- У меня есть знакомый, зовут его Крис. Он знает только азы языка, необходимые для его работы. Я обратил внимание на то, что он никого больше по имени, кроме меня, не называет. Спрашиваю его, почему так, а он отвечает: «Понимаешь, вот ты Михаил, по-простому — Миша. А Миша — это же как мышь, ну такая, с хвостиком. Вот, а я Крис, ну крыса, такая большая мышь. Вот я и запомнил». © kotvmeshke / Pikabu
- Отдыхали как-то в гостевом доме, с нами в соседнем номере жила семейная пара с ребенком. Мальчишка всегда бегал, шумел, играл, а отец на него постоянно прикрикивал: «Место!» Мы в шоке наблюдали за этим. А по итогу оказалось, что мальчика просто зовут Нестор. © LittleGirlTrying / Pikabu
- Сыну лет 6 было. И было у него в окружении несколько Василис — Вась, если коротко. Как-то разговариваю с ним, заходит речь о мужском имени Василий, Вася. На что он мне, естественно, выдает: «Странное имя для мальчика, оно же женское». Редкое нынче мужское имя, редкое. © aga.scha / Pikabu
- У моей бабушки фамилия Кит. Когда она еще работала, у них в отделе были двое с фамилиями Кот и Крот. Такой вот зоопарк. © Подслушано / Ideer
- Работаю в банке. Как-то пришел молодой парень оплачивать какой-то штраф. Называет фамилию, а я не расслышала. Он повторяет: «Карпик». Чтобы совсем уточнить, задаю с серьезным лицом вопрос: «Это как карп, только маленький?» Отвечает: «Да, девушка, как карп, только маленький». © Подслушано / Ideer
- Я не знаю, кто тут недалекий: я или родители клиента. Звонит с жалобой злой клиент:
— Как вас зовут?
— Лена, — и далее называет мужскую фамилию.
— Лена? Вы, мужчина, зачем вводите меня в заблуждение?
Переадресовываю звонок менеджеру, который вскоре присылает мне копию жалобы, а там Ленослав. Ленослав он! А коротко — Лена. © Vitorio.Scaletta / Pikabu
- Люблю своего парня. Он хороший, все для меня делает, но я уже долгое время морожусь по поводу свадьбы. Говорю ему, что слишком рано еще, а на самом деле не хочу носить его фамилию Лапоть. А если скажу, что хочу оставить свою фамилию, он обидится. © Подслушано / Ideer
- Работаю в банке. У клиента фамилия Дураков. От предприятия приходят списки для начисления заработной платы — Дуракова в списках нет, но его не увольняли. Ничего понять не можем. Оказалось, что он поменял себе фамилию и теперь стал Умный. © Подслушано / Ideer
- В детстве был в санатории и на вечерней дискотеке подошел к девушке, пригласил потанцевать. Решил представиться, назвал свое имя, в ответ услышал тихое: «Я тоже». Пересекались потом еще, я подходил, здоровался и называл ее, как тезку, своим именем. Она улыбалась и смеялась. Только спустя неделю, перед отъездом, она спросила: «А почему ты меня так зовешь? Ведь меня зовут Тоша». Тоша — это сокращенное от Анатолия. © morituruszero / Pikabu
- Каждый день через меня проходят десятки людей. Каких я только имен и фамилий не встречала! Но однажды пришел ко мне человек с фамилией Небесный и именем Ангел. АНГЕЛ! Выхожу я в коридор и спрашиваю: «Ангел Небесный здесь?» И голос из толпы: «Я тут!» © Подслушано / Ideer
Как вы считаете, стоит ли проявлять незаурядную фантазию, чтобы придумать для ребенка особенное имя? Возможно, занимательные случаи, связанные с необычными именами и фамилиями, были и в вашей жизни?