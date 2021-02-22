19 человек, чьи выходки заряжают позитивом лучше шоколадного батончика

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Есть люди, у которых что ни день, то повод для новой выдумки. Они заводят себе друзей и в пустом офисе, и на всеми забытой лесной полянке, находят основу для самовыражения в поваленных деревьях и в заурядной рабочей каске. А рабочую конференцию превращают в целое шоу.

Этой статьей AdMe.ru постарается подзарядить вас той энергией креатива, юношеского задора и здорового юмора, которыми пронизаны следующие фото.

«Сегодня мне позвонила взволнованная бабушка и спросила, беременна ли я. Я аж фыркнула со смеху, а потом спросила, с чего она взяла это. Она сослалась на это фото»

«Я был единственным человеком в офисе. На второй день у меня появился новый друг»

«Просто мои соседи отправились со своей свиньей на послеобеденную прогулку»

Когда ездить на обычной машине скучно

«Начальник настаивает на использовании веб-камер во время конференций. Я настаиваю на том, чтобы быть магом»

Когда соседи знают, чем себя развлечь в свободное время

«Мы с моей второй половинкой пытались напугать друг друга, и я весьма шокировал ее своим образом зажигательного мужчины-пончика»

«Так оформили выставку любовных романов в местном книжном магазине. Я хохотал во весь голос»

«Где моя рубашка, чувак?»

«После сильной бури мой сосед творчески подошел к уборке поваленных деревьев»

«Когда идет снег, а ты живешь в квартире»

«Урок был скучным, поэтому я распотрошил карандаш полностью, не сломав грифеля»

«Последние пару дней потратила на то, чтобы сделать из пластинки окно Губки Боба»

Когда все работают в касках, а твоя душа требует жаркого солнца, танцев и... сомбреро

«Меня выбрали случайным образом для проверки багажа в аэропорту»

«Вот как я смотрю на случайные предметы»

«Я купила костюм Женщины-паука, а моя подруга закончила учебу. И мы вместе устроили фотосессию»

«Дядя: „Как ты проводишь свободное время?“ Я: „Учусь играть на пианино. А ты?“ Дядя: „А я построил ворота в мир воображения и чудес на заднем дворе“»

«Кто-то нарисовал мультяшные лица на всех автомобилях»

«Во время прогулки я нашла нового друга»